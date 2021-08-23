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У відносинах України і НАТО важлива співпраця на рівні "внутрішніх груп", - Данілов

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Київ, Понеділок 23 серпня 2021 15:44
У відносинах України і НАТО важлива співпраця на рівні "внутрішніх груп", - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Співпраця України і НАТО має включати в себе роботу на рівні "внутрішніх груп". Це дозволить знайти шляхи вирішення різних питань безпеки в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Важливим є також розвиток співпраці України і НАТО на рівні "внутрішніх груп", таких як Україна-Польща-Румунія-країни Балтії", - сказав він на зустрічі із заступником генсека НАТО Мірчею Джоане.

За словами секретаря РНБО, такий підхід дозволить знайти шляхи розв'язання різних питань безпеки регіону.

Данілов також зазначив, що для України важлива співпраця з НАТО у сфері кіберзахисту, оскільки кібератки стануть зброєю номер один у найближчі роки.

Нагадаємо, раніше Джоане в ході саміту Кримської платформи запевнив, що Україна і Грузія стануть членами НАТО.

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НАТО РНБО Україна Олексій Данілов
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