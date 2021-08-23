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Україна і Грузія стануть членами НАТО, - заступник генсека Альянсу

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Київ, Понеділок 23 серпня 2021 14:53
Україна і Грузія стануть членами НАТО, - заступник генсека Альянсу Фото: заступник генсека НАТО Мірча Джоане (facebook.com/AspenInstituteRomania)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заступник генерального секретаря НАТО Мірче Джоане підтвердили рішення Бухарестського саміту про те, що Україна і Грузія стануть членами Альянсу. Він нагадав, що на червневій зустрічі лідери блоку підтвердили підтримку Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Джоане на саміті Кримської платформи.

"Ми також підтверджуємо рішення Бухарестського саміту Україна і Грузія стануть членами НАТО", - сказав Джоане.

Він нагадав, що на липневому саміті лідерів країн-членів НАТО була підтверджена неухильна підтримка Україні.

"Ми закликаємо РФ припинити порушення прав всіх українців, включаючи кримських татар", - зазначив він, додавши, що Чорноморський регіон і безпека в ньому є важливим для Альянсу і НАТО засуджує і ніколи не визнає анексію Криму.

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