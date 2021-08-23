В отношениях Украины и НАТО важно сотрудничество на уровне "внутренних групп", - Данилов
Сотрудничество Украины и НАТО должно включать в себя работу на уровне "внутренних групп". Это позволит найти пути решения различных вопросов безопасности в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.
"Важно также развитие сотрудничества Украины и НАТО на уровне "внутренних групп", таких как Украина-Польша-Румыния-страны Балтии", - сказал он на встрече с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоанэ.
По словам секретаря СНБО, такой подход позволит найти пути решения различных вопросов безопасности региона.
Данилов также отметил, что для Украины важно сотрудничество с НАТО в сфере киберзащиты, поскольку кибератки станут оружием номер один в ближайшие годы.
Напомним, ранее Джоанэ в ходе саммита Крымской платформы заверил, что Украина и Грузия станут членами НАТО.