В отношениях Украины и НАТО важно сотрудничество на уровне "внутренних групп", - Данилов

Сотрудничество Украины и НАТО должно включать в себя работу на уровне "внутренних групп". Это позволит найти пути решения различных вопросов безопасности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова .

"Важно также развитие сотрудничества Украины и НАТО на уровне "внутренних групп", таких как Украина-Польша-Румыния-страны Балтии", - сказал он на встрече с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоанэ.

По словам секретаря СНБО, такой подход позволит найти пути решения различных вопросов безопасности региона.

Данилов также отметил, что для Украины важно сотрудничество с НАТО в сфере киберзащиты, поскольку кибератки станут оружием номер один в ближайшие годы.