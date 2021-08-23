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В отношениях Украины и НАТО важно сотрудничество на уровне "внутренних групп", - Данилов

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Киев, Понедельник 23 августа 2021 15:44
В отношениях Украины и НАТО важно сотрудничество на уровне "внутренних групп", - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сотрудничество Украины и НАТО должно включать в себя работу на уровне "внутренних групп". Это позволит найти пути решения различных вопросов безопасности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Важно также развитие сотрудничества Украины и НАТО на уровне "внутренних групп", таких как Украина-Польша-Румыния-страны Балтии", - сказал он на встрече с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоанэ.

По словам секретаря СНБО, такой подход позволит найти пути решения различных вопросов безопасности региона.

Данилов также отметил, что для Украины важно сотрудничество с НАТО в сфере киберзащиты, поскольку кибератки станут оружием номер один в ближайшие годы.

Напомним, ранее Джоанэ в ходе саммита Крымской платформы заверил, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

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НАТО СНБО Украина Алексей Данилов
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