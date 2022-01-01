У США скасували понад 2,4 тисячі авіарейсів у перший день нового року

Авіакомпанії США скасували понад 2,4 тисячі рейсів в перший день 2022 року. Рішення прийняли через негоду і різке поширення штаму коронавірусу "Омікрон" серед екіпажів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

За даними агентства, авіакомпанії були змушені скасувати рейси через негоду, яка обрушилася на США. Ще однією причиною стало різке збільшення захворюваності "Омікроном" серед співробітників перевізників.

Погода стала причиною скасування багатьох рейсів в Новий рік для більшості авіакомпаній, включаючи United Airlines, Delta Air Lines і JetBlue Airways. Крім того, перевізники скасували сотні рейсів у святкові дні, пославшись на зараження "Омікроном" серед екіпажів.

Згідно з даними сайту відстеження рейсів FlightAware, з передодня Різдва американські авіакомпанії скасували понад 12 тисяч рейсів в США і були змушені відкласти ще кілька тисяч.

У Федеральному управлінні цивільної авіації США заявило, що збої в роботі перевізників, швидше за все, продовжаться. "Погода та інтенсивний сезонний рух, ймовірно, призведуть до деяких затримок найближчими днями", - зазначили в організації.