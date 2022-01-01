У США скасували понад 2,4 тисячі авіарейсів у перший день нового року
Авіакомпанії США скасували понад 2,4 тисячі рейсів в перший день 2022 року. Рішення прийняли через негоду і різке поширення штаму коронавірусу "Омікрон" серед екіпажів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.
За даними агентства, авіакомпанії були змушені скасувати рейси через негоду, яка обрушилася на США. Ще однією причиною стало різке збільшення захворюваності "Омікроном" серед співробітників перевізників.
Погода стала причиною скасування багатьох рейсів в Новий рік для більшості авіакомпаній, включаючи United Airlines, Delta Air Lines і JetBlue Airways. Крім того, перевізники скасували сотні рейсів у святкові дні, пославшись на зараження "Омікроном" серед екіпажів.
Згідно з даними сайту відстеження рейсів FlightAware, з передодня Різдва американські авіакомпанії скасували понад 12 тисяч рейсів в США і були змушені відкласти ще кілька тисяч.
У Федеральному управлінні цивільної авіації США заявило, що збої в роботі перевізників, швидше за все, продовжаться. "Погода та інтенсивний сезонний рух, ймовірно, призведуть до деяких затримок найближчими днями", - зазначили в організації.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2021 року Авіакомпанії США скасували понад 900 рейсів напередодні Різдва.
Відзначити, США і Німеччина скасовують авіарейси з-за штаму "Омікрон". Співробітники заразилися коронавірусом.