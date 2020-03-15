Отмена рейсов из-за коронавируса: из Хорватии эвакуировали украинцев

Фото: эвакуация украинцев из Хорватии (twitter.com/VasylKyrylych)

Из Хорватии эвакуировали 3 группы украинцев

Посольство Украины в Хорватии завершило эвакуацию трех групп украинцев, чьи рейсы были отменены в связи с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу посла Украины в Хорватии Василия Кирилича в Twitter.

В частности, по словам Кирилича, сегодня из Хорватии были эвакуирована группа детей, которые принимали участие в международных соревнованиях. В общем сегодня из Хорватии были эвакуированы 3 группы украинских граждан.

"Продолжаем работать. Если вы нуждаетесь в нашей помощи, просим обращаться на consul_hr@mfa.gov.ua , +385 916051010 (viber, WhatsApp). Мы работаем в круглосуточном режиме", - рассказал посол.

Напомним, в субботу, 14 марта, Кабинет министров принял решение о срочной эвакуации граждан Украины, которые оказались заблокированы на территории Италии из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что Словения пропустила через границу первую группу заблокированных на итальянско-словенской границе грузовиков и автобусов, в которых, в частности, находятся граждане Украины.