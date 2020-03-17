Скасування пасажирських поїздів в Україні: з'явився перелік

У Міністерстві інфраструктури представили перелік скасованих поїздів в зв'язку з забороною пасажирських перевезень в країні через запроваджений карантин викликаний спалахом коронавірусу. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій Telegram.

зокрема з 18 березня "Укрзалізниця" припиняє всі пасажирські перевезення. Повний список скасованих поїздів:

№ Сполучення Дата, з якої відміняється поїзд 1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка із Івано-Франківська з 18.03.2020 із Костянтинівки з 19.03.2020 4/3 Запоріжжя – Ужгород із Запоріжжя з 18.03.2020 із Ужгорода з 19.03.2020 5/6 Ужгород – Херсон Наразі поїзда не курсують, рейсі були заплановані: із Ужгорода з 30.03.2020 із Херсона з 31.03.2020 7/8 Одеса – Харків із Одеси та Харкова з 18.03.2020 10/9 Маріуполь – Київ із Маріуполя з 17.03.2020 із Києва з 18.03.2020 12/11 Київ – Новоолексіївка із Києва з 17.03.2020 із Новоолексіївки з 18.03.2020 12/11 Львів – Одеса із Львова з 17.03.2020 із Одеси з 18.03.2020 15/16 Харків – Рахів із Харкова з 18.03.2020 із Рахова з 19.03.2020 17/18 Харків – Ужгород із Харкова з 17.03.2020 із Ужгорода з 18.03.2020 20/19 Київ – Лисичанськ із Києва з 17.03.2020 із Лисичанська з 18.03.2020 26/25 Одеса – Львів, Рахів із Одеси з 17.03.2020 із Рахова та Львова з 18.03.2020 29/30 Київ – Ужгород із Києва з 17.03.2020 із Ужгорода з 18.03.2020 38/37 Київ – Запоріжжя із Києва з 17.03.2020 із Запоріжжя з 18.03.2020 738/737 Київ – Запоріжжя із Києва та Запоріжжя з 18.03.2020 41/42 Дніпро – Трускавець із Дніпра з 17.03.2020 із Трускавця з 18.03.2020 43/44 Івано-Франківськ – Київ Наразі поїзда не курсують, рейсі були заплановані: із Івано-Франківська з 28.03.2020 із Києва з 29.03.2020 49/50 Київ – Трускавець із Києва з 17.03.2020 із Трускавця з 18.03.2020 53/54 Дніпро – Одеса із Дніпра з 17.03.2020 із Одеси з 18.03.2020 153/154 Кривий Ріг – Одеса із Кривого Рогу з 18.03.2020 із Одеси з 19.03.2020 7/8 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці із Києва та Чернівців з 17.03.2020, із Івано-Франківська з 18.03.2020, 749/750 Київ – Івано-Франківськ із Києва та із Івано-Франківська з 18.03.2020 13/14 Київ – Солотвино із Києва з 17.03.2020 із Солотвино з 18.03.2020 45/46 Ужгород – Лисичанськ із Ужгорода з 17.03.2020 із Лисичанська з 18.03.2020 70/69 – 78/77 Маріуполь – Харків/Бахмут, Львів із Маріуполя та Харкова з 17.03.2020 із Львова та Бахмута з 18.03.2020 124/123 Київ – Костянтинівка із Києва з 17.03.2020, із Костянтинівки з 18.03.2020 128/127 Ковель – Харків із Ковеля з 17.03.2020 із Харкова з 18.03.2020 134/133 Миколаїв – Івано-Франківськ із Миколаєва з 18.03.2020 із Івано-Франківськ з 19.03.2020 136/135 Чернівці – Одеса із Чернівців з 17.03.2020 із Одеси з 18.03.2020 142/141 Маріуполь – Одеса із Маріуполя з 17.03.2020 із Одеси з 18.03.2020 142/141 Львів – Бахмут із Львова з 17.03.2020 із Бахмута з 18.03.2020 130/150 – 149/129 Кременчуг, Полтава – Івано-Франківськ, Ворохта із Кременчука і Полтави з 17.03.2020 із Ворохти і Івано-Франківська з 18.03.2020 188/187 Ковель – Дніпро із Ковеля з 17.03.2020, із Дніпра 18.03.2020 243/244 Івано-Франківськ – Дніпро із Івано-Франківська з 17.03.2020, із Дніпра з 18.03.2020 375/376 Харків – Херсон із Харкова із 17.03.2020, із Херсона із 18.03.2020 775/776 Харків – Київ із Харкова із 17.03.2020, із Києва з 19.03.2020 766/765 Київ – Херсон із Києва та Херсона з 18.03.2020 86/88-87/85 Львів, Ковель – Новоолексіївка із Львова, Ковеля з 18.03.2020 із Новоолексіївки з 19.03.2020 104/103 Київ – Маріуполь із Києва з 18.03.2020 із Маріуполя з 19.03.2020 235/236 Київ – Ужгород із Києва з 17.03.2020 із Ужгорода з 18.03.2020 106/105 Одеса – Київ із Одеси з 17.03.2020 із Києва з 18.03.2020 108/107 Одеса – Ужгород із Одеси з 17.03.2020 із Ужгорода з 18.03.2020 110/109 Львів – Херсон із Львова з 18.03.2020 із Херсона з 19.03.2020 111/112 Харків – Львів із Харкова з 18.03.2020 із Львова з 19.03.2020 116/136 – 115/135 Київ – Бердянськ, Покровськ із Києва з 17.03.2020 із Бердянська та Покровська з 18.03.2020 205/206 Покровськ – Харків із Покровська та Харкова з 20.03.2020 118/117 Чернівці – Київ із Чернівців з 17.03.2020 із Києва з 18.03.2020 120/119 Запоріжжя – Львів із Запоріжжя з 17.03.2020 із Львова з 18.03.2020 122/121 Миколаїв – Київ, Рівне із Миколаєва з 17.03.2020 із Рівного, Києва з 18.03.2020 127/128 Суми – Зернові із Сум та Зернового з 18.03.2020 129/130 Суми – Шостка із Сум та Шостки з 19.03.2020 132/131 Одеса – Вінниця із Одеси з 18.03.2020 із Вінниці з 19.03.2020 138/137 Хмельницький – Лисичанськ із Хмельницького з 17.03.2020 із Лисичанська з 18.03.2020 140/139 Дніпро – Лисичанськ із Дніпра та Лисичанська з 18.03.2020 139/140 Київ – кам'янець-Подільський із Києва з 17.03.2020 із кам'янець-Подільського з 18.03.2020 145/146 Київ – Ізмаїл із Києва з 17.03.2020 із Ізмаїла з 18.03.2020 148/147 Одеса – Київ із Одеси з 17.03.2020 із Києва з 18.03.2020 617/317 – 318/618 Дніпро, Запоріжжя – Одеса із Дніпра та Запоріжжя з 18.03.2020 із Одеси з 19.03.2020 357/358 Київ – Тернопіль, Рахів із Києва та Тернополя з 17.03.2020 із Рахова з 18.03.2020 702/701 Львів – Чернівці зі Львова з 19.03.2020 із Чернівців з 20.03.2020 705/706 Київ – Львів із Києва та Львова з 18.03.2020 715/716 Київ – Львів із Києва та Львова з 18.03.2020 712/711 Київ – Костянтинівка із Києва та Костянтинівки з 18.03.2020 720/719 Київ – Харків із Києва з 18.03.2020, із Харкова з 19.03.2020 722/721 Київ – Харків із Києва та Харкова з 18.03.2020 724/723 Київ – Харків із Києва та Харкова з 18.03.2020 726/725 Київ – Харків із Києва з 18.03.2020 із Харкова з 19.03.2020 732/731 Київ – Запоріжжя із Києва та Запоріжжя з 18.03.2020 734/733 Київ – Покровськ із Києва з 18.03.2020 із Покровська з 19.03.2020 740/739 Київ – Кривий Ріг із Києва з 18.03.2020 із Кривого Рогу з 19.03.2020 743/744 Дарниця, Київ – Львів із Дарниці, Києва з 18.03.2020 із Львова – з 19.03.2020 747/748 Київ – Тернопіль із Києва з 18.03.2020 із Тернополя з 19.03.2020 763/764 Київ – Одеса із Києва з 18.03.2020 із Одеси з 19.03.2020 768/767 Київ – Херсон із Києва з 18.03.2020 із Херсона з 19.03.2020 769/770 Київ – кам'янець-Подільський із Києва з 18.03.2020 із кам'янець-Подільського з 19.03.2020 757/758 Київ – Могилів-Подільський із Києва з 18.03.2020 із Могилів-Подільського з 19.03.2020 772/771 Хмельницький – Київ із Хмельницького з 17.03.2020 із Києва з 18.03.2020 774/773 Київ – Шостка із Києва та Шостки з 19.03.2020 778/777 Київ – Шостка із Києва та Шостки з 18.03.2020 779/780 Суми – Київ, Вінниця із Сум, Києва та Вінниці з 18.03.2020 781/782 Черкаси – Київ із Черкас та Києва з 19.03.2020 784/783 Київ – Шостка із Києва з 17.03.2020 із Шостки з 18.03.2020 786/785 Київ – Шостка із Києва та Шостки з 18.03.2020 790/789 – 792/791 Київ – Кропивницький, Кременчуг із Кременчука з 17.03.2020 із Києва та Кропивницького з 18.03.2020 797/798 Харків – Запоріжжя Із Харкова та Запоріжжя з 22.03.2020 58/57 Ковель – Одеса із Ковеля з 17.03.2020 із Одеси з 18.03.2020 59/60 Харків – Одеса із Харкова з 17.03.2020 із Одеси з 18.03.2020 63/64 Харків – Київ із Харкова з 17.03.2020 із Києва з 18.03.2020 72/71 Запоріжжя – Київ із Запоріжжя з 17.03.2020 із Києва з 18.03.2020 143/144 Київ – Ворохта із Києва з 18.03.2020 із Ворохти з 19.03.2020 76/75 Кривий Ріг – Київ із Кривого Рогу з 17.03.2020 із Києва з 18.03.2020 79/80 Дніпро – Київ із Дніпра з 17.03.2020 із Києва з 18.03.2020 81/82 Київ – Ужгород із Києва з 17.03.2020 із Ужгорода з 18.03.2020 81/82 Харків – Новоолексіївка із Харкова з 17.03.2020 із Новоолексіївки з 18.03.2020 84/83 Маріуполь – Київ із Маріуполя з 17.03.2020 із Києва з 18.03.2020 126/125 Київ – Костянтинівка із Києва з 17.03.2020 із Костянтинівки з 18.03.2020 92/91 Львів – Київ зі Львова з 17.03.2020 із Києва з 18.03.2020 92/91 Одеса – Костянтинівка із Одеси з 17.3.2020 із Костянтинівки з 18.03.2020 95/96 Черкаси – Львів із Черкас з 19.03.2020 зі Львова з 20.03.2020 98/97 Ковель – Київ із Ковеля з 17.03.2020 із Києва з 18.03.2020 102/101 Київ – Херсон із Києва з 17.03.2020 із Херсона з 18.03.2020

Нагадаємо, Кабінет міністрів посилив карантинні заходи у зв'язку з поширенням коронавіруса в світі. Зокрема, з 18 березня припинені всі залізничні, авіа та автобусні пасажирські перевезення в країні. Також закриваються всі ТРЦ, громадське харчування, культурні установи, метро, перевезення в маршрутках дозволено не більше 10 пасажирів.

Раніше РБК-Україна писало, що УЗ поверне повну вартість квитків на скасовані потяги. Також "Укрзалізниця" продовжила термін повернення квитків до одного місяця.