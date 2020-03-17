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Скасування пасажирських поїздів в Україні: з'явився перелік

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З 18 березня "Укрзалізниця" скасовує пасажирські потяги

У Міністерстві інфраструктури представили перелік скасованих поїздів в зв'язку з забороною пасажирських перевезень в країні через запроваджений карантин викликаний спалахом коронавірусу. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій Telegram.

зокрема з 18 березня "Укрзалізниця" припиняє всі пасажирські перевезення. Повний список скасованих поїздів:

Сполучення

Дата, з якої відміняється поїзд

1/2

Івано-Франківськ – Костянтинівка

із Івано-Франківська з 18.03.2020

із Костянтинівки з 19.03.2020

4/3

Запоріжжя – Ужгород

із Запоріжжя з 18.03.2020

із Ужгорода з 19.03.2020

5/6

Ужгород – Херсон

Наразі поїзда не курсують, рейсі були заплановані:

із Ужгорода з 30.03.2020

із Херсона з 31.03.2020

7/8

Одеса – Харків

із Одеси та Харкова з 18.03.2020

10/9

Маріуполь – Київ

із Маріуполя з 17.03.2020

із Києва з 18.03.2020

12/11

Київ – Новоолексіївка

із Києва з 17.03.2020

із Новоолексіївки з 18.03.2020

12/11

Львів – Одеса

із Львова з 17.03.2020

із Одеси з 18.03.2020

15/16

Харків – Рахів

із Харкова з 18.03.2020

із Рахова з 19.03.2020

17/18

Харків – Ужгород

із Харкова з 17.03.2020

із Ужгорода з 18.03.2020

20/19

Київ – Лисичанськ

із Києва з 17.03.2020

із Лисичанська з 18.03.2020

26/25

Одеса – Львів, Рахів

із Одеси з 17.03.2020

із Рахова та Львова з 18.03.2020

29/30

Київ – Ужгород

із Києва з 17.03.2020

із Ужгорода з 18.03.2020

38/37

Київ – Запоріжжя

із Києва з 17.03.2020

із Запоріжжя з 18.03.2020

738/737

Київ – Запоріжжя

із Києва та Запоріжжя з 18.03.2020

41/42

Дніпро – Трускавець

із Дніпра з 17.03.2020

із Трускавця з 18.03.2020

43/44

Івано-Франківськ – Київ

Наразі поїзда не курсують, рейсі були заплановані:

із Івано-Франківська з 28.03.2020

із Києва з 29.03.2020

49/50

Київ – Трускавець

із Києва з 17.03.2020

із Трускавця з 18.03.2020

53/54

Дніпро – Одеса

із Дніпра з 17.03.2020

із Одеси з 18.03.2020

153/154

Кривий Ріг – Одеса

із Кривого Рогу з 18.03.2020

із Одеси з 19.03.2020

7/8

Київ – Івано-Франківськ, Чернівці

із Києва та Чернівців з 17.03.2020,

із Івано-Франківська з 18.03.2020,

749/750

Київ – Івано-Франківськ

із Києва та із Івано-Франківська з 18.03.2020

13/14

Київ – Солотвино

із Києва з 17.03.2020

із Солотвино з 18.03.2020

45/46

Ужгород – Лисичанськ

із Ужгорода з 17.03.2020

із Лисичанська з 18.03.2020

70/69 – 78/77

Маріуполь – Харків/Бахмут, Львів

із Маріуполя та Харкова з 17.03.2020

із Львова та Бахмута з 18.03.2020

124/123

Київ – Костянтинівка

із Києва з 17.03.2020,

із Костянтинівки з 18.03.2020

128/127

Ковель – Харків

із Ковеля з 17.03.2020

із Харкова з 18.03.2020

134/133

Миколаїв – Івано-Франківськ

із Миколаєва з 18.03.2020

із Івано-Франківськ з 19.03.2020

136/135

Чернівці – Одеса

із Чернівців з 17.03.2020

із Одеси з 18.03.2020

142/141

Маріуполь – Одеса

із Маріуполя з 17.03.2020

із Одеси з 18.03.2020

142/141

Львів – Бахмут

із Львова з 17.03.2020

із Бахмута з 18.03.2020

130/150 – 149/129

Кременчуг, Полтава – Івано-Франківськ, Ворохта

із Кременчука і Полтави з 17.03.2020

із Ворохти і Івано-Франківська з 18.03.2020

188/187

Ковель – Дніпро

із Ковеля з 17.03.2020,

із Дніпра 18.03.2020

243/244

Івано-Франківськ – Дніпро

із Івано-Франківська з 17.03.2020,

із Дніпра з 18.03.2020

375/376

Харків – Херсон

із Харкова із 17.03.2020,

із Херсона із 18.03.2020

775/776

Харків – Київ

із Харкова із 17.03.2020,

із Києва з 19.03.2020

766/765

Київ – Херсон

із Києва та Херсона з 18.03.2020

86/88-87/85

Львів, Ковель – Новоолексіївка

із Львова, Ковеля з 18.03.2020

із Новоолексіївки з 19.03.2020

104/103

Київ – Маріуполь

із Києва з 18.03.2020

із Маріуполя з 19.03.2020

235/236

Київ – Ужгород

із Києва з 17.03.2020

із Ужгорода з 18.03.2020

106/105

Одеса – Київ

із Одеси з 17.03.2020

із Києва з 18.03.2020

108/107

Одеса – Ужгород

із Одеси з 17.03.2020

із Ужгорода з 18.03.2020

110/109

Львів – Херсон

із Львова з 18.03.2020

із Херсона з 19.03.2020

111/112

Харків – Львів

із Харкова з 18.03.2020

із Львова з 19.03.2020

116/136 – 115/135

Київ – Бердянськ, Покровськ

із Києва з 17.03.2020

із Бердянська та Покровська з 18.03.2020

205/206

Покровськ – Харків

із Покровська та Харкова з 20.03.2020

118/117

Чернівці – Київ

із Чернівців з 17.03.2020

із Києва з 18.03.2020

120/119

Запоріжжя – Львів

із Запоріжжя з 17.03.2020

із Львова з 18.03.2020

122/121

Миколаїв – Київ, Рівне

із Миколаєва з 17.03.2020

із Рівного, Києва з 18.03.2020

127/128

Суми – Зернові

із Сум та Зернового з 18.03.2020

129/130

Суми – Шостка

із Сум та Шостки з 19.03.2020

132/131

Одеса – Вінниця

із Одеси з 18.03.2020

із Вінниці з 19.03.2020

138/137

Хмельницький – Лисичанськ

із Хмельницького з 17.03.2020

із Лисичанська з 18.03.2020

140/139

Дніпро – Лисичанськ

із Дніпра та Лисичанська з 18.03.2020

139/140

Київ – кам'янець-Подільський

із Києва з 17.03.2020

із кам'янець-Подільського з 18.03.2020

145/146

Київ – Ізмаїл

із Києва з 17.03.2020

із Ізмаїла з 18.03.2020

148/147

Одеса – Київ

із Одеси з 17.03.2020

із Києва з 18.03.2020

617/317 – 318/618

Дніпро, Запоріжжя – Одеса

із Дніпра та Запоріжжя з 18.03.2020

із Одеси з 19.03.2020

357/358

Київ – Тернопіль, Рахів

із Києва та Тернополя з 17.03.2020

із Рахова з 18.03.2020

702/701

Львів – Чернівці

зі Львова з 19.03.2020

із Чернівців з 20.03.2020

705/706

Київ – Львів

із Києва та Львова з 18.03.2020

715/716

Київ – Львів

із Києва та Львова з 18.03.2020

712/711

Київ – Костянтинівка

із Києва та Костянтинівки з 18.03.2020

720/719

Київ – Харків

із Києва з 18.03.2020,

із Харкова з 19.03.2020

722/721

Київ – Харків

із Києва та Харкова з 18.03.2020

724/723

Київ – Харків

із Києва та Харкова з 18.03.2020

726/725

Київ – Харків

із Києва з 18.03.2020

із Харкова з 19.03.2020

732/731

Київ – Запоріжжя

із Києва та Запоріжжя з 18.03.2020

734/733

Київ – Покровськ

із Києва з 18.03.2020

із Покровська з 19.03.2020

740/739

Київ – Кривий Ріг

із Києва з 18.03.2020

із Кривого Рогу з 19.03.2020

743/744

Дарниця, Київ – Львів

із Дарниці, Києва з 18.03.2020

із Львова – з 19.03.2020

747/748

Київ – Тернопіль

із Києва з 18.03.2020

із Тернополя з 19.03.2020

763/764

Київ – Одеса

із Києва з 18.03.2020

із Одеси з 19.03.2020

768/767

Київ – Херсон

із Києва з 18.03.2020

із Херсона з 19.03.2020

769/770

Київ – кам'янець-Подільський

із Києва з 18.03.2020

із кам'янець-Подільського з 19.03.2020

757/758

Київ – Могилів-Подільський

із Києва з 18.03.2020

із Могилів-Подільського з 19.03.2020

772/771

Хмельницький – Київ

із Хмельницького з 17.03.2020

із Києва з 18.03.2020

774/773

Київ – Шостка

із Києва та Шостки з 19.03.2020

778/777

Київ – Шостка

із Києва та Шостки з 18.03.2020

779/780

Суми – Київ, Вінниця

із Сум, Києва та Вінниці з 18.03.2020

781/782

Черкаси – Київ

із Черкас та Києва з 19.03.2020

784/783

Київ – Шостка

із Києва з 17.03.2020

із Шостки з 18.03.2020

786/785

Київ – Шостка

із Києва та Шостки з 18.03.2020

790/789 – 792/791

Київ – Кропивницький, Кременчуг

із Кременчука з 17.03.2020

із Києва та Кропивницького з 18.03.2020

797/798

Харків – Запоріжжя

Із Харкова та Запоріжжя з 22.03.2020

58/57

Ковель – Одеса

із Ковеля з 17.03.2020

із Одеси з 18.03.2020

59/60

Харків – Одеса

із Харкова з 17.03.2020

із Одеси з 18.03.2020

63/64

Харків – Київ

із Харкова з 17.03.2020

із Києва з 18.03.2020

72/71

Запоріжжя – Київ

із Запоріжжя з 17.03.2020

із Києва з 18.03.2020

143/144

Київ – Ворохта

із Києва з 18.03.2020

із Ворохти з 19.03.2020

76/75

Кривий Ріг – Київ

із Кривого Рогу з 17.03.2020

із Києва з 18.03.2020

79/80

Дніпро – Київ

із Дніпра з 17.03.2020

із Києва з 18.03.2020

81/82

Київ – Ужгород

із Києва з 17.03.2020

із Ужгорода з 18.03.2020

81/82

Харків – Новоолексіївка

із Харкова з 17.03.2020

із Новоолексіївки з 18.03.2020

84/83

Маріуполь – Київ

із Маріуполя з 17.03.2020

із Києва з 18.03.2020

126/125

Київ – Костянтинівка

із Києва з 17.03.2020

із Костянтинівки з 18.03.2020

92/91

Львів – Київ

зі Львова з 17.03.2020

із Києва з 18.03.2020

92/91

Одеса – Костянтинівка

із Одеси з 17.3.2020

із Костянтинівки з 18.03.2020

95/96

Черкаси – Львів

із Черкас з 19.03.2020

зі Львова з 20.03.2020

98/97

Ковель – Київ

із Ковеля з 17.03.2020

із Києва з 18.03.2020

102/101

Київ – Херсон

із Києва з 17.03.2020

із Херсона з 18.03.2020

Нагадаємо, Кабінет міністрів посилив карантинні заходи у зв'язку з поширенням коронавіруса в світі. Зокрема, з 18 березня припинені всі залізничні, авіа та автобусні пасажирські перевезення в країні. Також закриваються всі ТРЦ, громадське харчування, культурні установи, метро, перевезення в маршрутках дозволено не більше 10 пасажирів.

Раніше РБК-Україна писало, що УЗ поверне повну вартість квитків на скасовані потяги. Також "Укрзалізниця" продовжила термін повернення квитків до одного місяця.

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