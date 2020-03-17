Отмена пассажирских поездов в Украине: появился перечень

С 18 марта "Укрзализныця" отменяет пассажирские поезда
В Министерстве инфраструктуры представили перечень отмененных поездов в зв'связи с запретом пассажирских перевозок в стране из-за введенного карантина вызванного вспышкой коронавируса. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий Telegram.
в частности, с 18 марта "Укрзализныця" прекращает все пассажирские перевозки. Полный список отмененных поездов:
|
№
|
Сообщение
|
Дата, с которой отменяется поезд
|
1/2
|
Ивано-Франковск – Константиновка
|
из Ивано-Франковска с 18.03.2020
из Константиновки с 19.03.2020
|
4/3
|
Запорожье – Ужгород
|
из Запорожья с 18.03.2020
из Ужгорода с 19.03.2020
|
5/6
|
Ужгород – Херсон
|
Пока поезда не курсируют, рейсе были запланированы:
из Ужгорода с 30.03.2020
из Херсона с 31.03.2020
|
7/8
|
Одесса – Харьков
|
из Одессы и Харькова по 18.03.2020
|
10/9
|
Мариуполь – Киев
|
из Мариуполя с 17.03.2020
из Киева с 18.03.2020
|
12/11
|
Киев – Новоалексеевка
|
из Киева с 17.03.2020
из Новоалексеевки с 18.03.2020
|
12/11
|
Львов – Одесса
|
из Львова по 17.03.2020
из Одессы с 18.03.2020
|
15/16
|
Харьков – Рахов
|
из Харькова с 18.03.2020
из Рахова с 19.03.2020
|
17/18
|
Харьков – Ужгород
|
из Харькова с 17.03.2020
из Ужгорода с 18.03.2020
|
20/19
|
Киев – Лисичанск
|
из Киева с 17.03.2020
из Лисичанска с 18.03.2020
|
Одесса – Львов, Рахов
|
из Одессы с 17.03.2020
с Рахова и Львова с 18.03.2020
|
29/30
|
Киев – Ужгород
|
из Киева с 17.03.2020
из Ужгорода с 18.03.2020
|
38/37
|
Киев – Запорожье
|
из Киева с 17.03.2020
из Запорожья с 18.03.2020
|
738/737
|
Киев – Запорожье
|
из Киева и Запорожья с 18.03.2020
|
41/42
|
Днепр – Трускавец
|
из Днепра с 17.03.2020
из Трускавца с 18.03.2020
|
43/44
|
Ивано-Франковск – Киев
|
Пока поезда не курсируют, рейсе были запланированы:
из Ивано-Франковска с 28.03.2020
из Киева по 29.03.2020
|
49/50
|
Киев – Трускавец
|
из Киева с 17.03.2020
из Трускавца с 18.03.2020
|
53/54
|
Днепр – Одесса
|
из Днепра с 17.03.2020
из Одессы с 18.03.2020
|
153/154
|
Кривой Рог – Одесса
|
из Кривого Рога с 18.03.2020
из Одессы с 19.03.2020
|
7/8
|
Киев – Ивано-Франковск, Черновцы
|
из Киева и Черновцов с 17.03.2020,
из Ивано-Франковска с 18.03.2020,
|
749/750
|
Киев – Ивано-Франковск
|
из Киева и Ивано-Франковска с 18.03.2020
|
13/14
|
Киев – Солотвино
|
из Киева с 17.03.2020
из Солотвино с 18.03.2020
|
45/46
|
Ужгород – Лисичанск
|
из Ужгорода с 17.03.2020
из Лисичанска с 18.03.2020
|
70/69 – 78/77
|
Мариуполь – Харьков/Бахмут, Львов
|
из Мариуполя и Харькова с 17.03.2020
из Львова и Бахмута с 18.03.2020
|
124/123
|
Киев – Константиновка
|
из Киева с 17.03.2020,
из Константиновки с 18.03.2020
|
128/127
|
Ковель – Харьков
|
из Ковеля с 17.03.2020
из Харькова с 18.03.2020
|
134/133
|
Николаев – Ивано-Франковск
|
из Николаева с 18.03.2020
из Ивано-Франковск с 19.03.2020
|
136/135
|
Черновцы – Одесса
|
из Черновцов с 17.03.2020
из Одессы с 18.03.2020
|
142/141
|
Мариуполь – Одесса
|
из Мариуполя с 17.03.2020
из Одессы с 18.03.2020
|
142/141
|
Львов – Бахмут
|
из Львова с 17.03.2020
из Бахмута с 18.03.2020
|
130/150 – 149/129
|
Кременчук, Полтава, Ивано-Франковск, Ворохта
|
из Кременчуга и Полтавы с 17.03.2020
из Ворохты и Ивано-Франковска с 18.03.2020
|
188/187
|
Ковель – Днепр
|
из Ковеля с 17.03.2020,
из Днепра 18.03.2020
|
243/244
|
Ивано-Франковск – Днепр
|
из Ивано-Франковска с 17.03.2020,
из Днепра с 18.03.2020
|
375/376
|
Харьков – Херсон
|
из Харькова с 17.03.2020,
из Херсона с 18.03.2020
|
775/776
|
Харьков – Киев
|
из Харькова с 17.03.2020,
из Киева с 19.03.2020
|
766/765
|
Киев – Херсон
|
из Киева и Херсона с 18.03.2020
|
86/88-87/85
|
Львов, Ковель – Новоалексеевка
|
из Львова, Ковеля с 18.03.2020
из Новоалексеевки с 19.03.2020
|
104/103
|
Киев – Мариуполь
|
из Киева с 18.03.2020
из Мариуполя с 19.03.2020
|
235/236
|
Киев – Ужгород
|
из Киева с 17.03.2020
из Ужгорода с 18.03.2020
|
106/105
|
Одесса – Киев
|
из Одессы с 17.03.2020
из Киева с 18.03.2020
|
108/107
|
Одесса – Ужгород
|
из Одессы с 17.03.2020
из Ужгорода с 18.03.2020
|
110/109
|
Львов – Херсон
|
из Львова с 18.03.2020
из Херсона с 19.03.2020
|
111/112-на карте
|
Харьков – Львов
|
из Харькова с 18.03.2020
из Львова с 19.03.2020
|
116/136 – 115/135
|
Киев – Бердянск, Покровск
|
из Киева с 17.03.2020
из Бердянска и Покровская с 18.03.2020
|
205/206
|
Покровск – Харьков
|
из Покровская и Харьков с 20.03.2020
|
118/117
|
Черновцы – Киев
|
из Черновцов с 17.03.2020
из Киева с 18.03.2020
|
120/119
|
Запорожье – Львов
|
из Запорожья с 17.03.2020
из Львова с 18.03.2020
|
122/121
|
Николаев – Киев, Ровно
|
из Николаева с 17.03.2020
из Ровно, Киева с 18.03.2020
|
127/128
|
Сумы – Зерновые
|
из Сумм и Зернового с 18.03.2020
|
129/130
|
Сумы – Шостка
|
из Сум и Шостки с 19.03.2020
|
132/131
|
Одесса – Винница
|
из Одессы с 18.03.2020
из Винницы с 19.03.2020
|
138/137
|
Хмельницкий – Лисичанск
|
из Хмельницкого с 17.03.2020
из Лисичанска с 18.03.2020
|
140/139
|
Днепр – Лисичанск
|
из Днепра и Лисичанска с 18.03.2020
|
139/140
|
Киев – кам'каменец-Подольский
|
из Киева с 17.03.2020
с кам'каменец-Подольского из 18.03.2020
|
145/146
|
Киев – Измаил
|
из Киева с 17.03.2020
из Измаила с 18.03.2020
|
148/147
|
Одесса – Киев
|
из Одессы с 17.03.2020
из Киева с 18.03.2020
|
617/317 – 318/618
|
Днепр, Запорожье – Одесса
|
из Днепра и Запорожья с 18.03.2020
из Одессы с 19.03.2020
|
357/358
|
Киев – Тернополь, Рахов
|
из Киева и Тернополя с 17.03.2020
из Рахова с 18.03.2020
|
702/701
|
Львов – Черновцы
|
из Львова с 19.03.2020
из Черновцов с 20.03.2020
|
705/706
|
Киев – Львов
|
из Киева и Львова с 18.03.2020
|
715/716
|
Киев – Львов
|
из Киева и Львова с 18.03.2020
|
712/711
|
Киев – Константиновка
|
из Киева и Константиновки с 18.03.2020
|
720/719
|
Киев – Харьков
|
из Киева с 18.03.2020,
из Харькова с 19.03.2020
|
722/721
|
Киев – Харьков
|
из Киева и Харькова с 18.03.2020
|
724/723
|
Киев – Харьков
|
из Киева и Харькова с 18.03.2020
|
726/725
|
Киев – Харьков
|
из Киева с 18.03.2020
из Харькова с 19.03.2020
|
732/731
|
Киев – Запорожье
|
из Киева и Запорожья с 18.03.2020
|
734/733
|
Киев – Покровск
|
из Киева с 18.03.2020
из Покровская с 19.03.2020
|
740/739
|
Киев – Кривой Рог
|
из Киева с 18.03.2020
из Кривого Рога с 19.03.2020
|
743/744
|
Дарница, Киев – Львов
|
с Дарницы, Киев с 18.03.2020
из Львова – с 19.03.2020
|
747/748
|
Киев – Тернополь
|
из Киева с 18.03.2020
из Тернополя с 19.03.2020
|
763/764
|
Киев – Одесса
|
из Киева с 18.03.2020
из Одессы с 19.03.2020
|
768/767
|
Киев – Херсон
|
из Киева с 18.03.2020
из Херсона с 19.03.2020
|
769/770
|
Киев – кам'каменец-Подольский
|
из Киева с 18.03.2020
с кам'каменец-Подольского из 19.03.2020
|
757/758
|
Киев – Могилев-Подольский
|
из Киева с 18.03.2020
из Могилев-Подольского из 19.03.2020
|
772/771
|
Хмельницкий – Киев
|
из Хмельницкого с 17.03.2020
из Киева с 18.03.2020
|
774/773
|
Киев – Шостка
|
из Киева и Шостки с 19.03.2020
|
778/777
|
Киев – Шостка
|
из Киева и Шостки с 18.03.2020
|
779/780
|
Сумы – Киев, Винница
|
из Сум, Киева и Винницы с 18.03.2020
|
781/782
|
Черкассы – Киев
|
из Черкасс и Киева 19.03.2020
|
784/783
|
Киев – Шостка
|
из Киева с 17.03.2020
из Шостки с 18.03.2020
|
786/785
|
Киев – Шостка
|
из Киева и Шостки с 18.03.2020
|
790/789 – 792/791
|
Киев – Кропивницкий, Кременчуг
|
из Кременчуга с 17.03.2020
из Киева и Кропивницкого с 18.03.2020
|
797/798
|
Харьков – Запорожье
|
Из Харькова и Запорожья с 22.03.2020
|
58/57
|
Ковель – Одесса
|
из Ковеля с 17.03.2020
из Одессы с 18.03.2020
|
59/60
|
Харьков – Одесса
|
из Харькова с 17.03.2020
из Одессы с 18.03.2020
|
63/64
|
Харьков – Киев
|
из Харькова с 17.03.2020
из Киева с 18.03.2020
|
72/71
|
Запорожье – Киев
|
из Запорожья с 17.03.2020
из Киева с 18.03.2020
|
143/144
|
Киев – Ворохта
|
из Киева с 18.03.2020
из Ворохты с 19.03.2020
|
76/75
|
Кривой Рог – Киев
|
из Кривого Рога с 17.03.2020
из Киева с 18.03.2020
|
79/80
|
Днепр – Киев
|
из Днепра с 17.03.2020
из Киева с 18.03.2020
|
81/82
|
Киев – Ужгород
|
из Киева с 17.03.2020
из Ужгорода с 18.03.2020
|
81/82
|
Харьков – Новоалексеевка
|
из Харькова с 17.03.2020
из Новоалексеевки с 18.03.2020
|
84/83
|
Мариуполь – Киев
|
из Мариуполя с 17.03.2020
из Киева с 18.03.2020
|
126/125
|
Киев – Константиновка
|
из Киева с 17.03.2020
из Константиновки с 18.03.2020
|
92/91
|
Львов – Киев
|
из Львова с 17.03.2020
из Киева с 18.03.2020
|
92/91
|
Одесса – Константиновка
|
из Одессы с 17.3.2020
из Константиновки с 18.03.2020
|
95/96
|
Черкассы – Львов
|
из Черкасс с 19.03.2020
из Львова с 20.03.2020
|
98/97
|
Ковель – Киев
|
из Ковеля с 17.03.2020
из Киева с 18.03.2020
|
102/101
|
Киев – Херсон
|
из Киева с 17.03.2020
из Херсона с 18.03.2020
Напомним, Кабинет министров ужесточил карантинные мероприятия в зв'связи с распространением коронавируса в мире. В частности, с 18 марта приостановлены все железнодорожные, авиа и автобусные пассажирские перевозки в стране. Также закрываются все ТРЦ, общественное питание, культурные учреждения, метро, перевозки в маршрутках разрешено не более 10 пассажиров.
Ранее РБК-Украина писало, что УЗ вернет полную стоимость билетов на отмененные поезда. Также "Укрзализныця" продлила срок возврата билетов до одного месяца.