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Отмена пассажирских поездов в Украине: появился перечень

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С 18 марта "Укрзализныця" отменяет пассажирские поезда

В Министерстве инфраструктуры представили перечень отмененных поездов в зв'связи с запретом пассажирских перевозок в стране из-за введенного карантина вызванного вспышкой коронавируса. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий Telegram.

в частности, с 18 марта "Укрзализныця" прекращает все пассажирские перевозки. Полный список отмененных поездов:

Сообщение

Дата, с которой отменяется поезд

1/2

Ивано-Франковск – Константиновка

из Ивано-Франковска с 18.03.2020

из Константиновки с 19.03.2020

4/3

Запорожье – Ужгород

из Запорожья с 18.03.2020

из Ужгорода с 19.03.2020

5/6

Ужгород – Херсон

Пока поезда не курсируют, рейсе были запланированы:

из Ужгорода с 30.03.2020

из Херсона с 31.03.2020

7/8

Одесса – Харьков

из Одессы и Харькова по 18.03.2020

10/9

Мариуполь – Киев

из Мариуполя с 17.03.2020

из Киева с 18.03.2020

12/11

Киев – Новоалексеевка

из Киева с 17.03.2020

из Новоалексеевки с 18.03.2020

12/11

Львов – Одесса

из Львова по 17.03.2020

из Одессы с 18.03.2020

15/16

Харьков – Рахов

из Харькова с 18.03.2020

из Рахова с 19.03.2020

17/18

Харьков – Ужгород

из Харькова с 17.03.2020

из Ужгорода с 18.03.2020

20/19

Киев – Лисичанск

из Киева с 17.03.2020

из Лисичанска с 18.03.2020

26/25

Одесса – Львов, Рахов

из Одессы с 17.03.2020

с Рахова и Львова с 18.03.2020

29/30

Киев – Ужгород

из Киева с 17.03.2020

из Ужгорода с 18.03.2020

38/37

Киев – Запорожье

из Киева с 17.03.2020

из Запорожья с 18.03.2020

738/737

Киев – Запорожье

из Киева и Запорожья с 18.03.2020

41/42

Днепр – Трускавец

из Днепра с 17.03.2020

из Трускавца с 18.03.2020

43/44

Ивано-Франковск – Киев

Пока поезда не курсируют, рейсе были запланированы:

из Ивано-Франковска с 28.03.2020

из Киева по 29.03.2020

49/50

Киев – Трускавец

из Киева с 17.03.2020

из Трускавца с 18.03.2020

53/54

Днепр – Одесса

из Днепра с 17.03.2020

из Одессы с 18.03.2020

153/154

Кривой Рог – Одесса

из Кривого Рога с 18.03.2020

из Одессы с 19.03.2020

7/8

Киев – Ивано-Франковск, Черновцы

из Киева и Черновцов с 17.03.2020,

из Ивано-Франковска с 18.03.2020,

749/750

Киев – Ивано-Франковск

из Киева и Ивано-Франковска с 18.03.2020

13/14

Киев – Солотвино

из Киева с 17.03.2020

из Солотвино с 18.03.2020

45/46

Ужгород – Лисичанск

из Ужгорода с 17.03.2020

из Лисичанска с 18.03.2020

70/69 – 78/77

Мариуполь – Харьков/Бахмут, Львов

из Мариуполя и Харькова с 17.03.2020

из Львова и Бахмута с 18.03.2020

124/123

Киев – Константиновка

из Киева с 17.03.2020,

из Константиновки с 18.03.2020

128/127

Ковель – Харьков

из Ковеля с 17.03.2020

из Харькова с 18.03.2020

134/133

Николаев – Ивано-Франковск

из Николаева с 18.03.2020

из Ивано-Франковск с 19.03.2020

136/135

Черновцы – Одесса

из Черновцов с 17.03.2020

из Одессы с 18.03.2020

142/141

Мариуполь – Одесса

из Мариуполя с 17.03.2020

из Одессы с 18.03.2020

142/141

Львов – Бахмут

из Львова с 17.03.2020

из Бахмута с 18.03.2020

130/150 – 149/129

Кременчук, Полтава, Ивано-Франковск, Ворохта

из Кременчуга и Полтавы с 17.03.2020

из Ворохты и Ивано-Франковска с 18.03.2020

188/187

Ковель – Днепр

из Ковеля с 17.03.2020,

из Днепра 18.03.2020

243/244

Ивано-Франковск – Днепр

из Ивано-Франковска с 17.03.2020,

из Днепра с 18.03.2020

375/376

Харьков – Херсон

из Харькова с 17.03.2020,

из Херсона с 18.03.2020

775/776

Харьков – Киев

из Харькова с 17.03.2020,

из Киева с 19.03.2020

766/765

Киев – Херсон

из Киева и Херсона с 18.03.2020

86/88-87/85

Львов, Ковель – Новоалексеевка

из Львова, Ковеля с 18.03.2020

из Новоалексеевки с 19.03.2020

104/103

Киев – Мариуполь

из Киева с 18.03.2020

из Мариуполя с 19.03.2020

235/236

Киев – Ужгород

из Киева с 17.03.2020

из Ужгорода с 18.03.2020

106/105

Одесса – Киев

из Одессы с 17.03.2020

из Киева с 18.03.2020

108/107

Одесса – Ужгород

из Одессы с 17.03.2020

из Ужгорода с 18.03.2020

110/109

Львов – Херсон

из Львова с 18.03.2020

из Херсона с 19.03.2020

111/112-на карте

Харьков – Львов

из Харькова с 18.03.2020

из Львова с 19.03.2020

116/136 – 115/135

Киев – Бердянск, Покровск

из Киева с 17.03.2020

из Бердянска и Покровская с 18.03.2020

205/206

Покровск – Харьков

из Покровская и Харьков с 20.03.2020

118/117

Черновцы – Киев

из Черновцов с 17.03.2020

из Киева с 18.03.2020

120/119

Запорожье – Львов

из Запорожья с 17.03.2020

из Львова с 18.03.2020

122/121

Николаев – Киев, Ровно

из Николаева с 17.03.2020

из Ровно, Киева с 18.03.2020

127/128

Сумы – Зерновые

из Сумм и Зернового с 18.03.2020

129/130

Сумы – Шостка

из Сум и Шостки с 19.03.2020

132/131

Одесса – Винница

из Одессы с 18.03.2020

из Винницы с 19.03.2020

138/137

Хмельницкий – Лисичанск

из Хмельницкого с 17.03.2020

из Лисичанска с 18.03.2020

140/139

Днепр – Лисичанск

из Днепра и Лисичанска с 18.03.2020

139/140

Киев – кам'каменец-Подольский

из Киева с 17.03.2020

с кам'каменец-Подольского из 18.03.2020

145/146

Киев – Измаил

из Киева с 17.03.2020

из Измаила с 18.03.2020

148/147

Одесса – Киев

из Одессы с 17.03.2020

из Киева с 18.03.2020

617/317 – 318/618

Днепр, Запорожье – Одесса

из Днепра и Запорожья с 18.03.2020

из Одессы с 19.03.2020

357/358

Киев – Тернополь, Рахов

из Киева и Тернополя с 17.03.2020

из Рахова с 18.03.2020

702/701

Львов – Черновцы

из Львова с 19.03.2020

из Черновцов с 20.03.2020

705/706

Киев – Львов

из Киева и Львова с 18.03.2020

715/716

Киев – Львов

из Киева и Львова с 18.03.2020

712/711

Киев – Константиновка

из Киева и Константиновки с 18.03.2020

720/719

Киев – Харьков

из Киева с 18.03.2020,

из Харькова с 19.03.2020

722/721

Киев – Харьков

из Киева и Харькова с 18.03.2020

724/723

Киев – Харьков

из Киева и Харькова с 18.03.2020

726/725

Киев – Харьков

из Киева с 18.03.2020

из Харькова с 19.03.2020

732/731

Киев – Запорожье

из Киева и Запорожья с 18.03.2020

734/733

Киев – Покровск

из Киева с 18.03.2020

из Покровская с 19.03.2020

740/739

Киев – Кривой Рог

из Киева с 18.03.2020

из Кривого Рога с 19.03.2020

743/744

Дарница, Киев – Львов

с Дарницы, Киев с 18.03.2020

из Львова – с 19.03.2020

747/748

Киев – Тернополь

из Киева с 18.03.2020

из Тернополя с 19.03.2020

763/764

Киев – Одесса

из Киева с 18.03.2020

из Одессы с 19.03.2020

768/767

Киев – Херсон

из Киева с 18.03.2020

из Херсона с 19.03.2020

769/770

Киев – кам'каменец-Подольский

из Киева с 18.03.2020

с кам'каменец-Подольского из 19.03.2020

757/758

Киев – Могилев-Подольский

из Киева с 18.03.2020

из Могилев-Подольского из 19.03.2020

772/771

Хмельницкий – Киев

из Хмельницкого с 17.03.2020

из Киева с 18.03.2020

774/773

Киев – Шостка

из Киева и Шостки с 19.03.2020

778/777

Киев – Шостка

из Киева и Шостки с 18.03.2020

779/780

Сумы – Киев, Винница

из Сум, Киева и Винницы с 18.03.2020

781/782

Черкассы – Киев

из Черкасс и Киева 19.03.2020

784/783

Киев – Шостка

из Киева с 17.03.2020

из Шостки с 18.03.2020

786/785

Киев – Шостка

из Киева и Шостки с 18.03.2020

790/789 – 792/791

Киев – Кропивницкий, Кременчуг

из Кременчуга с 17.03.2020

из Киева и Кропивницкого с 18.03.2020

797/798

Харьков – Запорожье

Из Харькова и Запорожья с 22.03.2020

58/57

Ковель – Одесса

из Ковеля с 17.03.2020

из Одессы с 18.03.2020

59/60

Харьков – Одесса

из Харькова с 17.03.2020

из Одессы с 18.03.2020

63/64

Харьков – Киев

из Харькова с 17.03.2020

из Киева с 18.03.2020

72/71

Запорожье – Киев

из Запорожья с 17.03.2020

из Киева с 18.03.2020

143/144

Киев – Ворохта

из Киева с 18.03.2020

из Ворохты с 19.03.2020

76/75

Кривой Рог – Киев

из Кривого Рога с 17.03.2020

из Киева с 18.03.2020

79/80

Днепр – Киев

из Днепра с 17.03.2020

из Киева с 18.03.2020

81/82

Киев – Ужгород

из Киева с 17.03.2020

из Ужгорода с 18.03.2020

81/82

Харьков – Новоалексеевка

из Харькова с 17.03.2020

из Новоалексеевки с 18.03.2020

84/83

Мариуполь – Киев

из Мариуполя с 17.03.2020

из Киева с 18.03.2020

126/125

Киев – Константиновка

из Киева с 17.03.2020

из Константиновки с 18.03.2020

92/91

Львов – Киев

из Львова с 17.03.2020

из Киева с 18.03.2020

92/91

Одесса – Константиновка

из Одессы с 17.3.2020

из Константиновки с 18.03.2020

95/96

Черкассы – Львов

из Черкасс с 19.03.2020

из Львова с 20.03.2020

98/97

Ковель – Киев

из Ковеля с 17.03.2020

из Киева с 18.03.2020

102/101

Киев – Херсон

из Киева с 17.03.2020

из Херсона с 18.03.2020

Напомним, Кабинет министров ужесточил карантинные мероприятия в зв'связи с распространением коронавируса в мире. В частности, с 18 марта приостановлены все железнодорожные, авиа и автобусные пассажирские перевозки в стране. Также закрываются все ТРЦ, общественное питание, культурные учреждения, метро, перевозки в маршрутках разрешено не более 10 пассажиров.

Ранее РБК-Украина писало, что УЗ вернет полную стоимость билетов на отмененные поезда. Также "Укрзализныця" продлила срок возврата билетов до одного месяца.

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