Отмена пассажирских поездов в Украине: появился перечень

№ Сообщение Дата, с которой отменяется поезд

1/2 Ивано-Франковск – Константиновка из Ивано-Франковска с 18.03.2020 из Константиновки с 19.03.2020

4/3 Запорожье – Ужгород из Запорожья с 18.03.2020 из Ужгорода с 19.03.2020

5/6 Ужгород – Херсон Пока поезда не курсируют, рейсе были запланированы: из Ужгорода с 30.03.2020 из Херсона с 31.03.2020

7/8 Одесса – Харьков из Одессы и Харькова по 18.03.2020

10/9 Мариуполь – Киев из Мариуполя с 17.03.2020 из Киева с 18.03.2020

12/11 Киев – Новоалексеевка из Киева с 17.03.2020 из Новоалексеевки с 18.03.2020

12/11 Львов – Одесса из Львова по 17.03.2020 из Одессы с 18.03.2020

15/16 Харьков – Рахов из Харькова с 18.03.2020 из Рахова с 19.03.2020

17/18 Харьков – Ужгород из Харькова с 17.03.2020 из Ужгорода с 18.03.2020

20/19 Киев – Лисичанск из Киева с 17.03.2020 из Лисичанска с 18.03.2020

26/25 Одесса – Львов, Рахов из Одессы с 17.03.2020 с Рахова и Львова с 18.03.2020

29/30 Киев – Ужгород из Киева с 17.03.2020 из Ужгорода с 18.03.2020

38/37 Киев – Запорожье из Киева с 17.03.2020 из Запорожья с 18.03.2020

738/737 Киев – Запорожье из Киева и Запорожья с 18.03.2020

41/42 Днепр – Трускавец из Днепра с 17.03.2020 из Трускавца с 18.03.2020

43/44 Ивано-Франковск – Киев Пока поезда не курсируют, рейсе были запланированы: из Ивано-Франковска с 28.03.2020 из Киева по 29.03.2020

49/50 Киев – Трускавец из Киева с 17.03.2020 из Трускавца с 18.03.2020

53/54 Днепр – Одесса из Днепра с 17.03.2020 из Одессы с 18.03.2020

153/154 Кривой Рог – Одесса из Кривого Рога с 18.03.2020 из Одессы с 19.03.2020

7/8 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы из Киева и Черновцов с 17.03.2020, из Ивано-Франковска с 18.03.2020,

749/750 Киев – Ивано-Франковск из Киева и Ивано-Франковска с 18.03.2020

13/14 Киев – Солотвино из Киева с 17.03.2020 из Солотвино с 18.03.2020

45/46 Ужгород – Лисичанск из Ужгорода с 17.03.2020 из Лисичанска с 18.03.2020

70/69 – 78/77 Мариуполь – Харьков/Бахмут, Львов из Мариуполя и Харькова с 17.03.2020 из Львова и Бахмута с 18.03.2020

124/123 Киев – Константиновка из Киева с 17.03.2020, из Константиновки с 18.03.2020

128/127 Ковель – Харьков из Ковеля с 17.03.2020 из Харькова с 18.03.2020

134/133 Николаев – Ивано-Франковск из Николаева с 18.03.2020 из Ивано-Франковск с 19.03.2020

136/135 Черновцы – Одесса из Черновцов с 17.03.2020 из Одессы с 18.03.2020

142/141 Мариуполь – Одесса из Мариуполя с 17.03.2020 из Одессы с 18.03.2020

142/141 Львов – Бахмут из Львова с 17.03.2020 из Бахмута с 18.03.2020

130/150 – 149/129 Кременчук, Полтава, Ивано-Франковск, Ворохта из Кременчуга и Полтавы с 17.03.2020 из Ворохты и Ивано-Франковска с 18.03.2020

188/187 Ковель – Днепр из Ковеля с 17.03.2020, из Днепра 18.03.2020

243/244 Ивано-Франковск – Днепр из Ивано-Франковска с 17.03.2020, из Днепра с 18.03.2020

375/376 Харьков – Херсон из Харькова с 17.03.2020, из Херсона с 18.03.2020

775/776 Харьков – Киев из Харькова с 17.03.2020, из Киева с 19.03.2020

766/765 Киев – Херсон из Киева и Херсона с 18.03.2020

86/88-87/85 Львов, Ковель – Новоалексеевка из Львова, Ковеля с 18.03.2020 из Новоалексеевки с 19.03.2020

104/103 Киев – Мариуполь из Киева с 18.03.2020 из Мариуполя с 19.03.2020

235/236 Киев – Ужгород из Киева с 17.03.2020 из Ужгорода с 18.03.2020

106/105 Одесса – Киев из Одессы с 17.03.2020 из Киева с 18.03.2020

108/107 Одесса – Ужгород из Одессы с 17.03.2020 из Ужгорода с 18.03.2020

110/109 Львов – Херсон из Львова с 18.03.2020 из Херсона с 19.03.2020

111/112-на карте Харьков – Львов из Харькова с 18.03.2020 из Львова с 19.03.2020

116/136 – 115/135 Киев – Бердянск, Покровск из Киева с 17.03.2020 из Бердянска и Покровская с 18.03.2020

205/206 Покровск – Харьков из Покровская и Харьков с 20.03.2020

118/117 Черновцы – Киев из Черновцов с 17.03.2020 из Киева с 18.03.2020

120/119 Запорожье – Львов из Запорожья с 17.03.2020 из Львова с 18.03.2020

122/121 Николаев – Киев, Ровно из Николаева с 17.03.2020 из Ровно, Киева с 18.03.2020

127/128 Сумы – Зерновые из Сумм и Зернового с 18.03.2020

129/130 Сумы – Шостка из Сум и Шостки с 19.03.2020

132/131 Одесса – Винница из Одессы с 18.03.2020 из Винницы с 19.03.2020

138/137 Хмельницкий – Лисичанск из Хмельницкого с 17.03.2020 из Лисичанска с 18.03.2020

140/139 Днепр – Лисичанск из Днепра и Лисичанска с 18.03.2020

139/140 Киев – кам'каменец-Подольский из Киева с 17.03.2020 с кам'каменец-Подольского из 18.03.2020

145/146 Киев – Измаил из Киева с 17.03.2020 из Измаила с 18.03.2020

148/147 Одесса – Киев из Одессы с 17.03.2020 из Киева с 18.03.2020

617/317 – 318/618 Днепр, Запорожье – Одесса из Днепра и Запорожья с 18.03.2020 из Одессы с 19.03.2020

357/358 Киев – Тернополь, Рахов из Киева и Тернополя с 17.03.2020 из Рахова с 18.03.2020

702/701 Львов – Черновцы из Львова с 19.03.2020 из Черновцов с 20.03.2020

705/706 Киев – Львов из Киева и Львова с 18.03.2020

715/716 Киев – Львов из Киева и Львова с 18.03.2020

712/711 Киев – Константиновка из Киева и Константиновки с 18.03.2020

720/719 Киев – Харьков из Киева с 18.03.2020, из Харькова с 19.03.2020

722/721 Киев – Харьков из Киева и Харькова с 18.03.2020

724/723 Киев – Харьков из Киева и Харькова с 18.03.2020

726/725 Киев – Харьков из Киева с 18.03.2020 из Харькова с 19.03.2020

732/731 Киев – Запорожье из Киева и Запорожья с 18.03.2020

734/733 Киев – Покровск из Киева с 18.03.2020 из Покровская с 19.03.2020

740/739 Киев – Кривой Рог из Киева с 18.03.2020 из Кривого Рога с 19.03.2020

743/744 Дарница, Киев – Львов с Дарницы, Киев с 18.03.2020 из Львова – с 19.03.2020

747/748 Киев – Тернополь из Киева с 18.03.2020 из Тернополя с 19.03.2020

763/764 Киев – Одесса из Киева с 18.03.2020 из Одессы с 19.03.2020

768/767 Киев – Херсон из Киева с 18.03.2020 из Херсона с 19.03.2020

769/770 Киев – кам'каменец-Подольский из Киева с 18.03.2020 с кам'каменец-Подольского из 19.03.2020

757/758 Киев – Могилев-Подольский из Киева с 18.03.2020 из Могилев-Подольского из 19.03.2020

772/771 Хмельницкий – Киев из Хмельницкого с 17.03.2020 из Киева с 18.03.2020

774/773 Киев – Шостка из Киева и Шостки с 19.03.2020

778/777 Киев – Шостка из Киева и Шостки с 18.03.2020

779/780 Сумы – Киев, Винница из Сум, Киева и Винницы с 18.03.2020

781/782 Черкассы – Киев из Черкасс и Киева 19.03.2020

784/783 Киев – Шостка из Киева с 17.03.2020 из Шостки с 18.03.2020

786/785 Киев – Шостка из Киева и Шостки с 18.03.2020

790/789 – 792/791 Киев – Кропивницкий, Кременчуг из Кременчуга с 17.03.2020 из Киева и Кропивницкого с 18.03.2020

797/798 Харьков – Запорожье Из Харькова и Запорожья с 22.03.2020

58/57 Ковель – Одесса из Ковеля с 17.03.2020 из Одессы с 18.03.2020

59/60 Харьков – Одесса из Харькова с 17.03.2020 из Одессы с 18.03.2020

63/64 Харьков – Киев из Харькова с 17.03.2020 из Киева с 18.03.2020

72/71 Запорожье – Киев из Запорожья с 17.03.2020 из Киева с 18.03.2020

143/144 Киев – Ворохта из Киева с 18.03.2020 из Ворохты с 19.03.2020

76/75 Кривой Рог – Киев из Кривого Рога с 17.03.2020 из Киева с 18.03.2020

79/80 Днепр – Киев из Днепра с 17.03.2020 из Киева с 18.03.2020

81/82 Киев – Ужгород из Киева с 17.03.2020 из Ужгорода с 18.03.2020

81/82 Харьков – Новоалексеевка из Харькова с 17.03.2020 из Новоалексеевки с 18.03.2020

84/83 Мариуполь – Киев из Мариуполя с 17.03.2020 из Киева с 18.03.2020

126/125 Киев – Константиновка из Киева с 17.03.2020 из Константиновки с 18.03.2020

92/91 Львов – Киев из Львова с 17.03.2020 из Киева с 18.03.2020

92/91 Одесса – Константиновка из Одессы с 17.3.2020 из Константиновки с 18.03.2020

95/96 Черкассы – Львов из Черкасс с 19.03.2020 из Львова с 20.03.2020

98/97 Ковель – Киев из Ковеля с 17.03.2020 из Киева с 18.03.2020