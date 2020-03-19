У Токіо виключили варіант з Олімпіадою без глядачів

Іллюстративне фото (olympic.org)

Ігри повинні пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року

Губернатор Токіо Юріко Коїке заявила, що вона не думає про варіант з проведенням Олімпійських ігор 2020 року в Токіо без глядачів. Про це повідомляє Reuters.

Вона також повідомила, що знаходиться в тісному контакті з Міжнародним олімпійським комітетом і урядом країни.

"Зараз ще не час, щоб приймати якісь рішення по Олімпіаді. Всі розуміють, що боротьба з коронавірусом стоїть на першому місці. Від цього залежить безпека змагань. Ми перебуває в тісному контакті з МОК і урядом Японії. Зараз я не думаю про скасування Олімпійських ігор або проведенні турніру без глядачів", - сказала вона.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відповів на критику через прагнення провести Олімпійські ігри-2020 вчасно, не дивлячись на пандемію коронавірусу. Ряд окремих спортсменів заявляли, що МОК піддає величезному ризику всіх учасників майбутньої Олімпіади в Токіо через тренування, які відбуваються під час неблагополучної інфекційної ситуації у світі.

Нагадаємо, через загрозу поширення коронавірусу припинені змагання по всьому світу, а чемпіонат Європи з футболу, який повинен був пройти влітку 2020 року, перенесений на літо наступного.