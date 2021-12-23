Після відкритої справи. На Центральному вокзалі Києва почали встановлення ялинки

"Сьогодні навіть військова контррозвідка шукала головну залізничну ялинку, а ми її знайшли. Тобто зрада скасовується. Тож можете бути спокійними, її саме зараз монтує компанія-партнер, яка була визначена через Prozorro", - пише пресслужба.

"Укрзалізниця" обіцяє ввімкнути ялинку вже 24 грудня.

Фото: на Центральному вокзалі Києва почали встановлення ялинки (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Згідно з даними прокуратури, новорічна ялинка на столичному вокзалі повинна була бути встановлена до 17 грудня. Водночас філію "Вокзальна компанія" запідозрили в розкраданні 5 млн гривень.

"Укрзалізниця", зі свого боку, відзначає, що ялинка коштує 600 тисяч гривень.