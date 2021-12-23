ru ua
Пт, 24 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві порушили справу через відсутність ялинки на залізничному вокзалі

Новость на русском →
Четвер 23 грудня 2021 16:35
У Києві порушили справу через відсутність ялинки на залізничному вокзалі Фото: у Києві порушили справу через відсутність ялинки на залізничному вокзалі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві порушили кримінальну справу за фактом відсутності ялинки на Центральному залізничному вокзалі. Філія "Вокзальна компанія" підозрюється в розкраданні 5 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської прокуратури.

Прокуратурою встановлено, що відповідно до договорів, укладених філією "Вокзальна компанія" "Укрзалізниці" новорічна ялинка на столичному вокзалі повинна була бути встановлена не пізніше 17 грудня.

Однак 22 грудня при огляді приміщення залізничного вокзалу новорічної ялинки там не виявилося.

Наразі тривають слідчі дії щодо з'ясування всіх обставин кримінального провадження та притягнення винних до відповідальності.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Єрмак обговорив з радником Байдена кроки по досягненню миру в Україні
Єрмак обговорив з радником Байдена кроки по досягненню миру в Україні
DAILY
Новий виклик. Що буде з епідемією "ковіду" в Україні через штам "Омікрон"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Новий виклик. Що буде з епідемією "ковіду" в Україні через штам "Омікрон"