У Києві порушили справу через відсутність ялинки на залізничному вокзалі

У Києві порушили кримінальну справу за фактом відсутності ялинки на Центральному залізничному вокзалі. Філія "Вокзальна компанія" підозрюється в розкраданні 5 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської прокуратури.

Прокуратурою встановлено, що відповідно до договорів, укладених філією "Вокзальна компанія" "Укрзалізниці" новорічна ялинка на столичному вокзалі повинна була бути встановлена не пізніше 17 грудня.

Однак 22 грудня при огляді приміщення залізничного вокзалу новорічної ялинки там не виявилося.

Наразі тривають слідчі дії щодо з'ясування всіх обставин кримінального провадження та притягнення винних до відповідальності.