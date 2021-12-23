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После открытого дела. На Центральном вокзале Киева начали установку елки

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 23 декабря, в Киеве возбудили уголовное дело по факту отсутствия елки на Центральном железнодорожном вокзале. Позже "Укрзализныця" заявила о начале работ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Сегодня даже военная контрразведка искала главную железнодорожную елку, а мы ее нашли. То есть измена отменяется. Поэтому можете быть спокойными, ее именно сейчас монтирует компания-партнер, которая была определена через Prozorro", - пишет пресс-служба.

"Укрзализныця" обещает включить елку уже 24 декабря.

Фото: на Центральном вокзале Киева начали установку елки (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Согласно данным прокуратуры, новогодняя елка на столичном вокзале должна была быть установлена до 17 декабря. В то же время филиал "Вокзальная компания" заподозрили в хищении 5 млн гривен.

"Укрзализныця", со своей стороны, отмечает, что елка стоит 600 тысяч гривен.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 19 декабря, в Украине через неделю упала третья новогодняя елка.

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