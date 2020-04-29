Відкриття ринків в Україні: коли і як вони будуть працювати

Кабінет міністрів прийняв рішення про відновлення роботи продовольчих ринків в Україні. РБК-Україна розбиралося, коли вони відкриються і як будуть працювати.

Коли і скільки

Перші продовольчі ринки, закриті у зв'язку з карантином, зможуть відновити роботу вже з 1 травня. Очікується, що завтра Кабінет міністрів опублікує своє рішення і воно набуде чинності.

На першому етапі відкриються 872 продовольчих ринки. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв про відкриття близько 280 ринків, однак обіцяв, що список буде розширено тими об'єктами торгівлі, які зможуть забезпечити належне дотримання санітарних норм.

Як будуть відкривати ринки

Рішення про відкриття ринку буде приймати відповідний територіальний орган Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів. При цьому об'єкт повинен бути зареєстрований як оператор ринку харчових продуктів. Представники цієї служби також будуть контролювати роботу ринків.

Дозволи щодня

На ринках будуть діяти додаткові елементи контролю, які будуть забезпечувати не менше двох інспекторів на кожному ринку. При цьому ринкам щодня надаватимуться дозволи на роботу на наступний день.

При порушенні правил карантину та санітарних норм ринок буде закриватися на тиждень.

Основні вимоги

На продовольчі ринки будуть допускатися працівники, продавці і покупці виключно в медичних масках або респіраторах через обов'язковий температурний скринінг.

На кожному вході на ринок мають бути антисептики, заборонена концентрація покупців більш ніж одна особа на 10 квадратних метрів.

При цьому контактні поверхні повинні дезінфікуватися кожні три години, а в кінці робочого дня необхідне прибирання і дезінфекція всіх приміщень.

Ринок має забезпечити захисні екрани між продавцями і покупцями, а також відстань між робочими місцями продавців не менше 3 метрів.

Заборонена стихійна торгівля біля ринків.