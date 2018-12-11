Відкриття нового стадіону "Тоттенхема" знову перенесено

Фото: новий стадіон "Тоттенхема" (new-stadium.tottenhamhotspur.com)

Арену здадуть в експлуатацію не раніше лютого 2019 року

Відкриття нового стадіону лондонського "Тоттенхема" відкладено як мінімум до лютого 2019 року. Про це повідомляє The Times.

За інформацією видання, стадіону має бути кілька тестових заходів. Тільки після цього арену можна буде здати в експлуатацію.

Спочатку відкриття стадіону планувалося провести до початку нинішнього сезону, однак потім воно було перенесено на середину зими. Клуб розраховував провести перший матч на новому стадіоні 13 січня 2019 року зі "Манчестер Юнайтед".

Однак тепер очікується, що першою грою на новому стадіоні стане зустріч з "Ньюкасл Юнайтед" 2 лютого.

У зв'язку з цим "шпроти", як і в минулому сезоні, виступають на стадіоні "Уемблі". На ньому свої домашні матчі проводить Національна збірна Англії з футболу.