ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Открытие нового стадиона "Тоттенхэма" вновь перенесено

Новости » Спорт    11.12.2018 - 16:56
Открытие нового стадиона "Тоттенхэма" вновь перенесено
Фото: новый стадион "Тоттенхэма" (new-stadium.tottenhamhotspur.com)

Арену сдадут в эксплуатацию не раньше февраля 2019 года

Открытие нового стадиона лондонского "Тоттенхэма" отложено как минимум до февраля 2019 года. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, стадиону предстоит несколько тестовых мероприятий. Только после этого арену можно будет сдать в эксплуатацию.

Изначально открытие стадиона планировалось провести до начала нынешнего сезона, однако затем оно было перенесено на середину зимы. Клуб рассчитывал провести первый матч на новом стадионе 13 января 2019 года с "Манчестер Юнайтед".

Однако теперь ожидается, что первой игрой на новом стадионе станет встреча с "Ньюкасл Юнайтед" 2 февраля.

В связи с этим "шпроты", как и в прошлом сезоне, выступают на стадионе "Уэмбли". На нем свои домашние матчи проводит Национальная сборная Англии по футболу.

Два лидера "Барселоны" пропустят матч с "Тоттенхэмом" в Лиге чемпионов Нападающий "Тоттенхэма" Кейн стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Новости Украины Тоттенхэмоткрытиестадион
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь