Открытие нового стадиона "Тоттенхэма" вновь перенесено

Фото: новый стадион "Тоттенхэма" (new-stadium.tottenhamhotspur.com)

Арену сдадут в эксплуатацию не раньше февраля 2019 года

Открытие нового стадиона лондонского "Тоттенхэма" отложено как минимум до февраля 2019 года. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, стадиону предстоит несколько тестовых мероприятий. Только после этого арену можно будет сдать в эксплуатацию.

Изначально открытие стадиона планировалось провести до начала нынешнего сезона, однако затем оно было перенесено на середину зимы. Клуб рассчитывал провести первый матч на новом стадионе 13 января 2019 года с "Манчестер Юнайтед".

Однако теперь ожидается, что первой игрой на новом стадионе станет встреча с "Ньюкасл Юнайтед" 2 февраля.

В связи с этим "шпроты", как и в прошлом сезоне, выступают на стадионе "Уэмбли". На нем свои домашние матчи проводит Национальная сборная Англии по футболу.