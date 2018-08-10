"Тоттенхем" не підписав жодного гравця в трансферне вікно

Це сталося вперше за 15 років в АПЛ

Лондонський "Тоттенхем" став першою командою в історії англійської Прем'єр-ліги, якій не вдалося підписати жодного нового гравця в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Daily Mail.

Це перший випадок, з моменту прийняття єдиної системи трансферного вікна для всіх європейських футбольних ліг в 2003 році, коли клуб не підписав жодного новачка. Дедлайном по трансферах в чемпіонаті Англії став день до старту сезону (9 серпня).

При цьому лондонський клуб продовжив контракти з провідними гравцями команди.

Головний тренер "шпор" Маурісіо Почеттіно прокоментував відсутність придбань.

"Якщо ви не можете купити гравця, який може поліпшити ваш склад, найголовніше - переконатися, що ви і не втратите своїх кращих гравців. Я думаю, клуб виконав відмінну роботу, утримавши в складі своїх кращих гравців", - сказав Почеттіно.