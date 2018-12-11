Два лідери "Барселони" пропустять матч з "Тоттенхемом" в Лізі чемпіонів

Фото: Суарес і Мессі (fcbarcelona.com)

Каталонці вже гарантували собі перше місце в групі

"Барселона" може обійтися без свого капітана Ліонеля Мессі, а також форварда Луїса Суареса, в заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти "Тоттенхема". Про це повідомив головний тренер каталонської команди Ернесто Вальверде, передає Express.co.uk.

31-річний аргентинець пропустив кілька поєдинків через травму, після чого повернувся на поле в матчі 15 туру іспанської Прімери проти "Еспаньола" (4: 0), в якому оформив дубль. Уругвайський футболіст також отримав пошкодження, проте пізніше повернувся в стрій каталонської команди і провів на полі 79 хвилин проти того ж "Еспаньола".

За словами наставника блаугранас Ернесто Вальверде, в матчі зі "шпорами" буде ротація складу, так як його футболістам потрібен відпочинок.

Відзначимо, що "Барселона" вже гарантувала собі перше місце в групі, в той час як "Тоттенхем" займає другу позицію в квартеті, випереджаючи Інтер тільки за додатковими показниками. Замикає таблицю ейндховенського ПСВ.

Матч "Барселона" - "Тоттенхем" відбудеться 11 грудня о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, матч шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" і французьким "Ліоном" перенесли з Харкова до Києва.