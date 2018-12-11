ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Два лідери "Барселони" пропустять матч з "Тоттенхемом" в Лізі чемпіонів

Новини » Спорт    11.12.2018 - 10:20
Два лідери "Барселони" пропустять матч з "Тоттенхемом" в Лізі чемпіонів
Фото: Суарес і Мессі (fcbarcelona.com)

Каталонці вже гарантували собі перше місце в групі

"Барселона" може обійтися без свого капітана Ліонеля Мессі, а також форварда Луїса Суареса, в заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти "Тоттенхема". Про це повідомив головний тренер каталонської команди Ернесто Вальверде, передає Express.co.uk.

31-річний аргентинець пропустив кілька поєдинків через травму, після чого повернувся на поле в матчі 15 туру іспанської Прімери проти "Еспаньола" (4: 0), в якому оформив дубль. Уругвайський футболіст також отримав пошкодження, проте пізніше повернувся в стрій каталонської команди і провів на полі 79 хвилин проти того ж "Еспаньола".

За словами наставника блаугранас Ернесто Вальверде, в матчі зі "шпорами" буде ротація складу, так як його футболістам потрібен відпочинок.

Відзначимо, що "Барселона" вже гарантувала собі перше місце в групі, в той час як "Тоттенхем" займає другу позицію в квартеті, випереджаючи Інтер тільки за додатковими показниками. Замикає таблицю ейндховенського ПСВ.

Матч "Барселона" - "Тоттенхем" відбудеться 11 грудня о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, матч шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" і французьким "Ліоном" перенесли з Харкова до Києва.

Ситуація у Франції нагадує воєнний стан в Харкові, - президент "Ліона" УЄФА оголосив про введення відеоповторів уже в цьому сезоні Ліги чемпіонів
Новини України ТоттенхэмБарселонаМессигрупповой раундЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся