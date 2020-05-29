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Відкриття кордонів: названа умова повного відновлення пропуску

Новини » Суспільство     29.05.2020 - 12:17
Відкриття кордонів: названа умова повного відновлення пропуску
Фото: перевірка на кордоні (dpsu.gov.ua)

Для повноцінного відновлення пропуску необхідно відповідне рішення від суміжних країн

В Україні в ніч на 29 травня повинні були відкритися 66 пунктів пропуску на кордонах України з країнами Євросоюзу та Молдови. При цьому повне відновлення пропуску можливо за умови відновлення роботи пропусків на кордонах суміжних сторін.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

У ДПСУ зазначили, що вже повідомили суміжні країни про відновлення роботи пунктів пропуску.

"Повноцінне відновлення пропуску на цих напрямках буде можливим, коли суміжні сторони відкриють пункти пропуску зі свого боку", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, 28 травня Кабінет міністрів опублікував постанову про відновлення роботи 66 пунктів пропуску на кордоні України.

При цьому рішення про відкриття пунктів пропуску було прийнято ще на 20 травня, однак урядові документи опублікували тільки сьогодні.

Зазначимо, з 1 червня в рамках третього етапу ослаблення карантину в Україні планується відновлення роботи залізничного сполучення.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Государственная пограничная службакордонкарантин
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