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Україна відкриває кордон з країнами ЄС і Молдовою

Новини » Коронавірус     20.05.2020 - 15:23
Україна відкриває кордон з країнами ЄС і Молдовою
Фото: Київ відкриває кордон з країнами Євросоюзу (dpsu.gov.ua)

Робота КПП на кордоні з Росією та Білоруссю залишається обмеженою

Україна відкриває кордон з країнами Європейського союзу і Молдовою. Робота пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю залишиться обмеженою.

Відповідне рішення прийняли на засіданні Кабінету міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, проект розпорядження представив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Проектом передбачається відновити рух в 66 пунктах пропусках на кордоні з Євросоюзом і республікою Молдова. Реалізація проекту - відновити повноцінне прикордонний рух на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою", - зазначив Аваков.

Він також уточнив, що всього відкриють 66 пунктів пропуску. При цьому залишаються тимчасово закритими пункти пропуску на кордоні з Росією і Білоруссю в зв'язку з епідемічною ситуацією.

Нагадаємо, з початку епідемії коронавірусу Україна обмежувала роботу пунктів пропуску на державному кордоні, в результаті залишивши робочими тільки 20 КПП. При цьому перетнути їх можна було тільки на автомобілі. Пізніше в рамках ослаблення карантину відкрили пункт "Шегині" на кордоні з Польщею і дозволили піший перехід.

Як заявив сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль, до 15 червня немає сенсу запускати рейсові перельоти і відкривати аеропорти. За його словами, уряд повернеться до цього питання вже у другій половині червня, коли ряд європейських країн зніме свої обмеження.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України ЕвросоюзМолдовакордон
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