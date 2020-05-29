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Открытие границ: названо условие полного возобновления пропуска

Новости » Общество     29.05.2020 - 12:17
Открытие границ: названо условие полного возобновления пропуска
Фото: проверка на границе (dpsu.gov.ua)

Для полноценного восстановления пропуска необходимо соответствующее решение от смежных стран

В Украине в ночь на 29 мая должны были открыться 66 пунктов пропуска на границах Украины со странами Евросоюза и Молдовы. При этом полное восстановление пропуска возможно при условии возобновления работы пропусков на границах смежных сторон.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В ГПСУ отметили, что уже сообщили смежные страны про восстановление работы пунктов пропуска.

"Полноценное восстановление пропуска на этих направлениях будет возможным, когда смежные стороны откроют пункты пропуска со своей стороны", - сообщили пограничники.

Напомним, 28 мая Кабинет министров опубликовал постановление о возобновлении работы 66 пунктов пропуска на границе Украины.

При этом решение об открытии пунктов пропуска было принято еще на 20 мая, однако правительственные документы опубликовали только сегодня.

Отметим, с 1 июня в рамках третьего этапа ослабления карантина в Украине планируется возобновление работы железнодорожного сообщения.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Государственная пограничная службаграницакарантин
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