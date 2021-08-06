ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Відхилився від власної стратегії: США звинуватили Китай у нарощенні ядерного арсеналу

Новость на русском →
США , П'ятниця 06 серпня 2021 20:04
Відхилився від власної стратегії: США звинуватили Китай у нарощенні ядерного арсеналу Фото: США звинуватили Китай у нарощенні ядерного арсеналу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки звинуватили Китай у швидких темпах нарощування ядерного арсеналу. Країна продовжує відхилятися від власної стратегії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного департаменту США.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена під час 28-го Регіонального форуму Асоціації держав Південно-Східної Азії, Пекін, ігноруючи багаторічну ядерну стратегію, продовжує швидкими темпами нарощувати арсенал.

Разом з іншими країнами Блінкен закликав Китай до повної денуклеаризації Корейського півострова.

Також посадовець нагадав про провокаційну поведінку країни в Південнокитайському морі й низку порушень прав людей в окремих районах Китаю.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що на території Китаю зафіксували роботи з будівництва шахт для ядерних ракет.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Китай ядерное оружие ядерное соглашение
NEWS
Чоловіка, який погрожував підірвати Кабмін, арештували
Чоловіка, який погрожував підірвати Кабмін, арештували
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація