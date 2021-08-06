Отклонился от собственной стратегии: США обвинили Китай в наращивании ядерного арсенала
Соединенные Штаты Америки обвинили Китай в быстрых темпах наращивания ядерного арсенала. Страна продолжает отклоняться от собственной стратегии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена во время 28-го Регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Пекин, игнорируя многолетнюю ядерную стратегию, продолжает быстрыми темпами наращивать арсенал.
Вместе с другими странами Блинкен призвал Китай к полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Также чиновник напомнил о провокационном поведении страны в Южно-Китайском море и ряде нарушений прав людей в отдельных районах Китая.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что на территории Китая зафиксировали работы по строительству шахт для ядерных ракет.