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Китай будує понад 200 нових шахт для ядерних ракет, - FT

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Китай, Четвер 05 серпня 2021 16:56
Китай будує понад 200 нових шахт для ядерних ракет, - FT Фото: Китай будує нові шахти для ядерних ракет (k.sina.cn)
Автор: Дмитро Левицький

На території Китаю помітили роботи з будівництва нових шахт для ядерних ракет. Китай зараз будує понад 200 нових шахт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Китай будує у 10 разів більше шах для міжконтинентальних балістичних ракет, ніж є на його території зараз.

Експерти з ядерної зброї Метт Корда та Ханс Крістенсен розповіли, що на териттрії Синьцзяну виявили майданчик для будівництва ракетних шахт площею 800 квадратних метрів. За словами експертів, це найбільш значне розширення ядерного арсеналу Китаю за всю його історію.

Як зазначили експерти, розширення кількості ядерних боєголовок дозволить Китаю обійти Росію за розміром арсеналу міжконтинентальних балістичних ракет, а також складе не менше половини від всіх американських ядерних ракет.

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Китай ядерное оружие
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