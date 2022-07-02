ru ua
Сб, 02 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Арестович про Лисичанськ: росіян у центрі немає, все вирішиться протягом доби-двох

Новость на русском →
Лисичанськ, Субота 02 липня 2022 22:21
Арестович про Лисичанськ: росіян у центрі немає, все вирішиться протягом доби-двох Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Станом на вечір 2 липня 2022 року російські війська не захопили Лисичанськ (Луганська область). Але ситуація вирішиться протягом найближчих днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Немає їх в центрі Лисичанська, вони не взяли його під контроль, вони на південних околицях Лисичанська. Намагаються вести бої, потрапляють під роздачу наших військ", - зазначив він.

За його словами, противнику вперше вдалося невеликими силами форсувати Сіверський Донець з півночі і опинитися в Привіллі на північно-західній околиці Лисичанська.

"Таким чином, ситуація дійсно стала загрозливою, вирішиться вона протягом доби-двох, стане зрозуміло, що там і до чого", - додав Арестович і уточнив, що розв'язка буде ясною вже до понеділка, 4 липня.

Він також додав, що в разі захоплення міста російські війська будуть просуватися звуженим фронтом зі збільшеною щільністю військ.

Зазначимо, сьогодні російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Лисичанськ нібито вже повністю окуповано.

Нагадаємо, раніше в Національній гвардії України заявили, що бої йдуть тільки на околицях Лисичанська.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в інтерв'ю РБК-Україна говорив, що на сьогодні немає загрози оточення цього міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лисичанськ Офіс президента
NEWS
Арестович про Лисичанськ: росіян у центрі немає, все вирішиться протягом доби-двох
Арестович про Лисичанськ: росіян у центрі немає, все вирішиться протягом доби-двох
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту