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Чи є загроза оточення Лисичанська: відповідь МВС

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Субота 02 липня 2022 17:54
Чи є загроза оточення Лисичанська: відповідь МВС Фото: Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ (facebook.com/vadym.denysenko.1)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація продовжує вдаватися до типової для неї тактики розповсюдження брехні. Наразі загрози оточення Лисичанська немає.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Росія використовує дезінформацію для сіяння паніки серед українців та підбадьорювання своїх громадян.

"Станом на сьогодні ніякої загрози (загрози оточення Лисичанська, -ред.) точно немає. Про це, безумовно, росіяни трублять зі всіх каналів, але давайте згадаємо як вони сказали, що під Сєвєродонецьком знаходиться 2 тисячі людей в оточенні. Тобто це продовження тієї ж стратегії брехні й накопичення фейків, щоб у нас тут більше людей нервувалося, а в Росії більше людей раділо", - заявив

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Генштабу, російські військові продовжують обстріли Лисичанського та Бахмутського напрямків. Наші бійці грамотно дали відсіч ворожій розвідці під час бою.

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