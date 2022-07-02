ru ua
Сб, 02 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Бої за Лисичанськ тривають, але місто не оточене, - Нацгвардія

Новость на русском →
Лисичанськ, Субота 02 липня 2022 14:38
Бої за Лисичанськ тривають, але місто не оточене, - Нацгвардія Фото: активні бої за Лисичанськ тривають (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська продовжують наступ в районі Лисичанська, але поки не оточили його. Бої йдуть біля міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Національної гвардії Руслана Музичука в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз найбільш "гарячими" точками залишаються Лисичанський, Бахмутський напрямки і Харківська область. Метою Росії залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Лисичанськ залишається під контролем українських захисників, але біля міста йдуть запеклі бої.

Він також нагадав, що існує загроза ракетних ударів по південних і північних областях України, а також артилерійських обстрілів у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областях. Тому Нацгвардія і поліція зміцнюють оборону біля кордонів з Росією і Білоруссю.

"Там, крім тих дій, які стосуються безпосередньо посилення держкордону, проводять також профілактичні відпрацювання, щоб виявляти осіб, які можуть співпрацювати з ворогом, надавати інформацію для атак", - пояснив Музичук.

Нагадаємо, за словами голови Луганської ОВА, окупанти активно руйнують Лисичанськ, обстрілюючи його з важкого озброєння. Зараз евакуювати населення неможливо.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лисичанськ Донбас Війна Росії проти України Війна в Україні
NEWS
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту