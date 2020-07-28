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Окреме аграрне міністерство створять не раніше вересня

Полтавська область, Вівторок 28 липня 2020 14:46
Окреме аграрне міністерство створять не раніше вересня
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Поки канікули у Верховній раді не завершаться, розділяти міністерство не будуть

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що окреме міністерство агарної політики створять не раніше вересня. Однак, саме рішення про створення вже прийняте.

Про це він заявив на брифінгу в ході робочого візиту в Полтавську область.

За його словами, поки канікули у Верховній раді не завершаться, розділяти міністерство не будуть.

"Кандидатур немає, міністерство з'явиться. Коли? Це буде рішення, яке повинне бути прив'язане до кандидатури і до рішення Верховної ради", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що зараз питання в часі, людях і якості.

Нагадаємо, раніше голова Кабінету міністрів України Денис Шмигаль анонсував, що в Україні може з'явитися окреме аграрне міністерство.

Крім того, колишній голова Мінекономіки, допускав відділення Міністерства аграрної політики після завершення земельної реформи.

Раніше повідомлялося, що уряд планує ввести мораторій на підвищення податків і зборів в наступному році.

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