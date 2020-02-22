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Милованов допускає розділення Міністерства розвитку економіки

Новини » Політика     22.02.2020 - 10:55
Милованов допускає розділення Міністерства розвитку економіки
Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна)

Милованов заявив, що підтримає створення нового міністерства аграрної політики після запуску ринку землі

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов допускає відділення Міністерства аграрної політики після завершення земельної реформи. Про це він повідомив в ефірі "Україна 24", передає РБК-Україна.

За його словами, після того, як земельна реформа завершиться і буде запущений ринок, він підтримає створення нового міністерства аграрної політики.

"Міністерство аграрної політики займалося двома речами - призначення керівників на держпідприємства ... А друге - продавали за відкати державну підтримку. Ми зупинили це. Тобто в тому Міністерстві годі було рятувати", - заявив Милованов.

Крім того, міністр додав, що відчуває відповідальність за реформу ринку землі і тому на цьому етапі в гіпотетичній ситуації поділу Мінекономіки очолив би Міністерство агрополітики.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук раніше заявив, що поки не планують розділяти Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Крім того, в Україні з'явиться Міністерство з питань окупованих територій, яке зараз об'єднано з Міністерством у справах ветеранів.

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Новини України Тимофій Милованов
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