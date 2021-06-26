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Звіт розвідки США про НЛО: створюють загрозу нацбезпеці країни

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США, Субота 26 червня 2021 17:47
Звіт розвідки США про НЛО: створюють загрозу нацбезпеці країни Фото: в США заявили про загрозу НЛО для нацбезпеки (Flickr.com)
Автор: Юлія Струк

У звіті Пентагону, опублікованому в п'ятницю, йдеться про 144 повідомлення про зафіксовані неопізнані літальні об'єкти з 2004 року, які, крім одного, залишаються незрозумілими. У розвідці Сполучених Штатів Америки заявили, що НЛО створюють загрозу національній безпеці країни.

Про це вказано у документі.

Не виключається можливість того, що об’єкти є позаземними.

Конгрес зажадав звіту після того, як американські військові повідомили про численні випадки об'єктів, які бачили хаотичне переміщення в небі.

Потім Пентагон створив в серпні минулого року оперативну групу "Невідомі повітряні явища" для вивчення звітів. Робота групи полягала в тому, щоб "виявляти, аналізувати та каталогізувати" ці події, а також "отримувати уявлення" про природу та походження НЛО.

У документі підкреслюється, що неідентифіковані повітряні явища становлять "чітку проблему безпеки польотів і можуть створити виклик національній безпеці США".

Зараз робоча група "шукає нові шляхи збільшення збору" звітів та збирає більше інформації, додаючи, що "додаткове фінансування" може "додатково вивчити теми, викладені в цьому звіті".

Нагадаємо, з'явився довгоочікуваний урядовий звіт розвідки США про непізнані літаючі об'єкти. Раніше з такими об'єктами стикалися військові льотчики в США.

У доповіді також не виключається можливість того, що літаючі об'єкти, помічені військовими літаками США, є високотехнологічними літаками, розробленими іншими країнами.

Як писало РБК-Україна, раніше повідомлялося, що у Байдена серйозно поставилися до цієї проблеми. Там заявили, що повідомлення про НЛО будуть розслідувати ретельно.

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Звіт розвідки США про НЛО: створюють загрозу нацбезпеці країни
Звіт розвідки США про НЛО: створюють загрозу нацбезпеці країни
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