Звіт розвідки США про НЛО: створюють загрозу нацбезпеці країни
У звіті Пентагону, опублікованому в п'ятницю, йдеться про 144 повідомлення про зафіксовані неопізнані літальні об'єкти з 2004 року, які, крім одного, залишаються незрозумілими. У розвідці Сполучених Штатів Америки заявили, що НЛО створюють загрозу національній безпеці країни.
Про це вказано у документі.
Не виключається можливість того, що об’єкти є позаземними.
Конгрес зажадав звіту після того, як американські військові повідомили про численні випадки об'єктів, які бачили хаотичне переміщення в небі.
Потім Пентагон створив в серпні минулого року оперативну групу "Невідомі повітряні явища" для вивчення звітів. Робота групи полягала в тому, щоб "виявляти, аналізувати та каталогізувати" ці події, а також "отримувати уявлення" про природу та походження НЛО.
У документі підкреслюється, що неідентифіковані повітряні явища становлять "чітку проблему безпеки польотів і можуть створити виклик національній безпеці США".
Зараз робоча група "шукає нові шляхи збільшення збору" звітів та збирає більше інформації, додаючи, що "додаткове фінансування" може "додатково вивчити теми, викладені в цьому звіті".
Нагадаємо, з'явився довгоочікуваний урядовий звіт розвідки США про непізнані літаючі об'єкти. Раніше з такими об'єктами стикалися військові льотчики в США.
У доповіді також не виключається можливість того, що літаючі об'єкти, помічені військовими літаками США, є високотехнологічними літаками, розробленими іншими країнами.
Як писало РБК-Україна, раніше повідомлялося, що у Байдена серйозно поставилися до цієї проблеми. Там заявили, що повідомлення про НЛО будуть розслідувати ретельно.