ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Білий дім: США серйозно розслідують кожне повідомлення про НЛО

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 26 травня 2021 02:41
Білий дім: США серйозно розслідують кожне повідомлення про НЛО Фото: прес-секретар Білого дому Джен Псакі (flickr.com/whitehouse)
Автор: Артур Родивилов

Влада США розслідує кожне повідомлення про вторгнення НЛО у свій повітряний простір і ставляться до цього з усією серйозністю. Військові готують велику доповідь.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу.

Псакі відповіла на питання, чи буде повністю оприлюднена доповідь про НЛО, підготовкою якої займається офіс директора Національної розвідки США спільно з Пентагоном.

За її словами, президент США Джозеф Байден підтримує підготовку цієї доповіді.

"Звичайно ж, президент підтримує те, щоб офіс директора Національної розвідки склав доповідь і виконав ці зобов'язання", - сказала вона.

Псакі додала, що офіс директора Національної розвідки сам вирішить, в якому обсязі зміст доповіді буде публічно розкрито.

"Ми дуже серйозно ставимося до повідомлень про вторгнення в наш повітряний простір будь - яких літальних апаратів, як упізнаних, так і непізнаних, розслідуємо кожне з них", - зазначила вона.

Раніше стало відомо, що Пентагон вивчає НЛО в рамках секретної програми, і намагається з'ясувати причину аномалій, які військові спостерігають в атмосфері.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі НЛО
NEWS
Байден планує обговорити з Путіним Україну та Білорусь, - Білий дім
Байден планує обговорити з Путіним Україну та Білорусь, - Білий дім
DAILY
"Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України