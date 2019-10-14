Відбірковий матч Євро-2020 між Англією і Болгарією зупинили за расистські вигуки

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Рефері двічі припиняв матч

Футбольний матч відбіркового турніру Евро-2020 між Англією і Болгарією двічі зупинявся після того, як на трибунах прозвучали расистські вигуки. Про це повідомляє Euronews.

Рефері вперше зупинив гру на 27-й хвилині і попередив, що подальша "расистська поведінка" призведе до того, що матч буде повністю припинено.

"У зв'язку із расистською поведінкою, яка заважає грі, суддя зазначив, що йому, можливо, доведеться призупинити матч", - сказав один із спортивних коментаторів.

Гра поновилася через дві хвилини, але знову була зупинена на 41-й хвилині.

Нагадаємо, 11 жовтня збірна України обіграла команду Литви у матчі 7 туру групового етапу кваліфікації Євро-2020. Поєдинок на стадіоні "Металіст" у Харкові завершився з рахунком 2:0. Півзахисник Руслан Малиновський оформив дубль на 29 і 58 хвилин. Після домашньої перемоги збірна ще на крок наблизилася до здобуття путівки на Євро-2020.

Додамо, що 14 жовтня в Києві на НСК "Олімпійський" проходить матч Україна - Португалія в рамках восьмого туру відбору Євро-2020. Підопічним Андрія Шевченка в поєдинку проти чемпіонів турніру вистачить нічиєї, щоб достроково гарантувати собі вихід на Євро-2020. Попередня зустріч команд завершилася з рахунком 0:0.