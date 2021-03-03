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Відбір газу зі сховищ через морози сягнув рекорду за вісім років

Новость на русском → Середа 03 березня 2021 12:10
Відбір газу зі сховищ через морози сягнув рекорду за вісім років Фото: ГТС (utg.ua)
Автор: Олександр Білоус

Відбір газу з підземних сховищ України протягом лютого 2021 року став найвищим за попередні вісім років, сягнувши позначки у 2,9 млрд куб. м газу. Протягом 16 днів поспіль - з 6 по 21 лютого із газосховищ щодоби відбирали понад 100 млн куб. м газу.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

Як зазначили в прес-службі, з початку опалювального сезону із газосховищ відібрали (за оперативними даними) 10,23 млрд куб. м газу.

Водночас станом на 1 березня у газосховищах зберігається 18,03 млрд куб. м газу. Це на 13% перевищує показники минулого року. Крім того, це найвищий рівень наповнення за минулі десять років.

Станом на 1 березня 2021 іноземні трейдери зберігають в режимі "Митний склад" 5,6 млрд куб. м газу. Це в 6,3 рази більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. З них у short haul режимі накопичено 4,1 млрд куб. м. Компанії-резиденти зберігають в режимі "Митний склад" 0,55 млрд куб. м

Відбір газу зі сховищ через морози сягнув рекорду за вісім років

Як зазначили в "Укртрансгазі", цьогоріч останній місяць зими став одним із найактивніших періодів щодо темпів відбору природного газу. Зокрема, активну роль на українському газовому ринку відіграють нерезиденти. Вони не лише експортують газ, але і здійснюють між собою операції з купівлі-продажу газу в ПСГ в режимі Митного складу, а також реалізують свої запаси резидентам.

Як повідомляло РБК-Україна, на початок 2021 року у підземних сховищах газу (ПСГ) України зберігалося 23,5 млрд куб. м газу. Це найвищий обсяг на початок нового року за останнє десятиріччя, який на 25% перевищує показники минулого року.

Нагадаємо, максимум газу в підземних сховищах України було досягнуто 20 жовтня 2020 року - 28,44 млрд кубометрів. Після цього Україна почала відбір газу.

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