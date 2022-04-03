У плани Путіна входили страти, що проводяться його військовими, - глава MI-6
Глава розвідувальної служби Міністерства закордонних справ Великобританії, більш відомої як MI-6, Річард Мур заявив, що в плани президента РФ Володимира Путіна щодо вторгнення в Україну входили сумарні страти, що проводяться його військовими і розвідувальними службами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мура в Twitter.
"У плани вторгнення Путіна входили сумарні страти, що проводяться його військовими і розвідувальними службами. Повідомлення про вбивства цивільних осіб у стилі страти, що надходять зі звільнених районів, жахають і леденять душу", - написав він.
Зазначимо, 2 квітня спецназ Національної поліції України почав зачистку звільненої від російських окупантів Бучі.
Раніше Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, серед яких Підлітки.
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