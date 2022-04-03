У плани Путіна входили страти, що проводяться його військовими, - глава MI-6

Глава розвідувальної служби Міністерства закордонних справ Великобританії, більш відомої як MI-6, Річард Мур заявив, що в плани президента РФ Володимира Путіна щодо вторгнення в Україну входили сумарні страти, що проводяться його військовими і розвідувальними службами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мура в Twitter.