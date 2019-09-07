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Зеленський в "Борисполі" зустрів звільнених українців

Новини » Надзвичайні події    07.09.2019 - 13:43
Зеленський в "Борисполі" зустрів звільнених українців
Фото: Володимир Зеленський в "Борисполі" (РБК-Україна)

Літак з українцями нещодавно приземлився

Президент України Володимир Зеленський зустрів звільнених українців, які літаком прибули в аеропорт "Бориспіль". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, глава держави разом з керівником Офісу президента Андрієм Богданом зустріли звільнених українців, які виходили з літака, що напередодні приземлився в "Борисполі".

Зустріч звільнених українців.

Опубліковано Офіс Президента України Субота, 7 вересня 2019 р.

Фото: Володимир Зеленський зустрічає звільнених українців в "Борисполі" (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлився літак, на борту якого перебували звільнені в рамках обміну полоненими українці. В аеропорту звільнених українців зустрічають їх родичі, преса, президент України Володимир Зеленський, глава Служби безпеки України Іван Баканов і глава МВС Арсен Аваков. Приземлення літака зустріли оплесками.

Крім того, раніше з'явився список учасників обміну полоненими, яких Україна видала Росії. Зазначалося, що в списку немає Кирила Вишинського і Володимира Цемаха. Російські ЗМІ підкреслювали, що в списку присутні лише 12 громадян РФ.

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