ru ua
Нд, 27 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У звільнені Тростянець та Боромлю доставили гуманітарний вантаж, - голова Сумської ОДА

Новость на русском →
Тростянець , Неділя 27 березня 2022 01:35
У звільнені Тростянець та Боромлю доставили гуманітарний вантаж, - голова Сумської ОДА Фото: гуманітарну допомогу доставили у звільнений Тростянець (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Роман Мирончук

У суботу, 26 березня, українські військові спільно з місцевими жителями повністю звільнили Тростянець і Боромлю в Сумській області від російських загарбників. Після чого у звільнені громади направили гуманітарний конвой.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.

"Як тільки військові дали дозвіл цивільним, ми виїхали туди з гуманітарним конвоєм у звільнені громади. Привезли людям медикаменти першої необхідності, життєво важливі ліки. Також заздалегідь сформовані продуктові набори, предмети гігієни, дитяче харчування та підгузки", - зазначив Живицький.

Він також розповів, що поки зв'язку в місті Тростянець майже немає. Тож із завтрашнього дня містом їздитимуть машини рятувальників із гучномовцем.

"Разом з капеланом і місцевими волонтерами будемо роздавати гуманітарну допомогу тим, хто цього потребує", - додав голова Сумської ОДА.

Гуманітарну допомогу доставили у звільнені Тростянець та Боромлю (фото: t.me/Zhyvytskyy)

Живицький підкреслив, що проводяться роботи, щоб якомога швидше відновити життя в місті. Зараз багато об'єктів по місту, в тому числі і лікарня, залишаються замінованими.

Тому він закликав місцевих жителів бути максимально обережними і при знаходженні підозрілих предметів відразу ж повідомляти про це військових.

"На завтра ми організували евакуацію людей, що залишилися без житла, до більш безпечних місць. Також будемо вивозити поранених, які потребують допомоги лікарів", - сказав він.

Нагадаємо, у Львові затримали чоловіків, які пересилали росіянам дані про обстріл і пересування військових.

Ми також писали про те, що, за словами президента Володимира Зеленського, окупанти кидають на поле бою нову секретну техніку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Сумская область
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну