У звільнені Тростянець та Боромлю доставили гуманітарний вантаж, - голова Сумської ОДА

У суботу, 26 березня, українські військові спільно з місцевими жителями повністю звільнили Тростянець і Боромлю в Сумській області від російських загарбників. Після чого у звільнені громади направили гуманітарний конвой.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.

"Як тільки військові дали дозвіл цивільним, ми виїхали туди з гуманітарним конвоєм у звільнені громади. Привезли людям медикаменти першої необхідності, життєво важливі ліки. Також заздалегідь сформовані продуктові набори, предмети гігієни, дитяче харчування та підгузки", - зазначив Живицький.

Він також розповів, що поки зв'язку в місті Тростянець майже немає. Тож із завтрашнього дня містом їздитимуть машини рятувальників із гучномовцем.

"Разом з капеланом і місцевими волонтерами будемо роздавати гуманітарну допомогу тим, хто цього потребує", - додав голова Сумської ОДА.

Гуманітарну допомогу доставили у звільнені Тростянець та Боромлю (фото: t.me/Zhyvytskyy)

Живицький підкреслив, що проводяться роботи, щоб якомога швидше відновити життя в місті. Зараз багато об'єктів по місту, в тому числі і лікарня, залишаються замінованими.

Тому він закликав місцевих жителів бути максимально обережними і при знаходженні підозрілих предметів відразу ж повідомляти про це військових.

"На завтра ми організували евакуацію людей, що залишилися без житла, до більш безпечних місць. Також будемо вивозити поранених, які потребують допомоги лікарів", - сказав він.