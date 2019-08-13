Влада Ірану анонсували швидке звільнення Британією танкера Grace 1

Фото: танкер (facebook.com MercoPress)

За інформацією джерел, танкер буде звільнений ввечері 13 серпня

Влада Ірану вважає, що Великобританія незабаром звільнить нафтовий танкер Grace 1, який був заарештований 4 липня у водах Гібралтару. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами заступник глави Іранської судноплавної організації Джаліл Эслами, Британія планує звільнити Grace 1 після обміну документами.

"Судно було захоплене на підставі помилкових тверджень. Ми сподіваємося, що повернення відбудеться найближчим часом", - заявив Эслами.

За даними джерел в уряді Гібралтару, танкер буде звільнений ввечері у вівторок, 13 серпня.

У той же час інше джерело спростував це повідомлення. Високопоставлений співрозмовник в уряді Гібралтару заявив, що іранський нафтовий танкер Grace 1 не покине британську заморську територію 13 серпня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 липня влади Гібралтару затримали танкер Grace 1 прохання, яку американські власті направили Великобританії. Іспанська влада також розглядали можливість затримання судна, яке підозрюється у транспортуванні нафти в Сирії в обхід санкцій ЄС.

Крім того, Рада Євросоюзу продовжив дію санкцій відносно влади Сирії ще на один рік, до 1 червня 2020 року. Санкції, введені проти Сирії, включають в себе нафтове ембарго, обмеження на торгівлю та інвестиції, заморожування активів сирійського центрального банку, що перебувають в Європейському союзі.