Фото: Олексій Гончаренко (РБК-Україна)

Гончаренко ствержує, експортоорієнтовані галузі забезпечують приток валюти в країну, що дозволить втримати міцність української гривні

На час дії карантину в Україні держава має підтримати бізнес, щоб зберегти робочі місця, і в першу чергу підтримки потребують експортоорієнтовані галузі економіки. Про це в коментарях журналістам завив народний депутат України, член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, передає РБК-Україна.

"Головне наше завдання - це підтримати бізнес, підприємців, щоби зберегти робочі місця і зберегти економіку держави. Це очевидно. Чи достатньо заходів? Зрозуміло, що в України немає таких можливостей, як у Сполучених Штатів Америки, вкласти 2 трильйони у підтримку економіки та населення, або як у Франції 300 мільярдів євро. Але треба шукати ці можливості й для підтримки бізнесу, особливо тих галузей, де безпосередньо працює велика кількість людей. І це наші головні галузі, де ми маємо зберегти робочі місця", - сказав Гончаренко.

На його думку, в першу чергу підтримки від держави потребують експортоорієнтовані галузі, які забезпечують приток валюти в країну, що дозволить втримати міцність української гривні.

"Особливо треба підтримати сьогодні наші експортні галузі, які залучать валюту в державу, бо без цього наша національна грошова одиниця не встоїть", - вважає Гончаренко.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Муса Магомедов заявив, що у нинішніх кризових умовах, викликаних карантином, держава повинна надавати підтримку не тільки малому бізнесу, але і промисловості, яка є локомотивом економіки.

Згідно з даними Держкомстату, за підсумками 2019 промисловість скоротилася на 1,8%. У січні 2020 року промислове виробництво знизилося на 5,1% у порівнянні з січнем 2019 року і скоротилася на 8,4% у порівнянні з груднем 2019 року.