Образование не спасет? Вениславский рассказал, смогут ли украинцы после 25 избежать мобилизации

В Украине нельзя ограничить право на образование. Однако необходимо пресекать злоупотребления, чтобы это не было возможностью получить отсрочку.

Об этом заявил, Федор Вениславский, народный депутат Украины, член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медиацентр Украина .

"Такого законопроекта, который бы ограничил такое право (получить образование - ред.) я не видел. Вообще, любое ограничение права на образование будет неконституционным. Потому что Конституция это гарантирует", - заявил Вениславский.

Однако сейчас есть дилемма, которая возникла в начале полномасштабного вторжения, ведь право на образование превратилось в возможность злоупотребления, чтобы получить право на отсрочку.

"Количество студентов в возрасте 30 - 50+ в 2022 - 2023 годах значительно увеличилось. Профессионально техническое образование также предусматривает право на отсрочку. Поэтому, здесь надо подходить рационально, чтобы не ограничить право на образование, но и исключить злоупотребления", - рассказал нардеп.

Что предшествовало

Недавно профильный подкомитет Комитета Верховной Рады по вопросам образования рассмотрел законопроект Кабмина, который сделает невозможным использование образования как способа избежания мобилизации.

Законопроект: