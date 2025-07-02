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Образование не спасет? Вениславский рассказал, смогут ли украинцы после 25 избежать мобилизации

Среда 02 июля 2025 16:39
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Образование не спасет? Вениславский рассказал, смогут ли украинцы после 25 избежать мобилизации Фото: народный депутат Федор Вениславский (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине нельзя ограничить право на образование. Однако необходимо пресекать злоупотребления, чтобы это не было возможностью получить отсрочку.

Об этом заявил, Федор Вениславский, народный депутат Украины, член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медиацентр Украина.

"Такого законопроекта, который бы ограничил такое право (получить образование - ред.) я не видел. Вообще, любое ограничение права на образование будет неконституционным. Потому что Конституция это гарантирует", - заявил Вениславский.

Однако сейчас есть дилемма, которая возникла в начале полномасштабного вторжения, ведь право на образование превратилось в возможность злоупотребления, чтобы получить право на отсрочку.

"Количество студентов в возрасте 30 - 50+ в 2022 - 2023 годах значительно увеличилось. Профессионально техническое образование также предусматривает право на отсрочку. Поэтому, здесь надо подходить рационально, чтобы не ограничить право на образование, но и исключить злоупотребления", - рассказал нардеп.

Что предшествовало

Недавно профильный подкомитет Комитета Верховной Рады по вопросам образования рассмотрел законопроект Кабмина, который сделает невозможным использование образования как способа избежания мобилизации.

Законопроект:

  • сделает невозможным использование образования, как способа от выполнения конституционного долга по защите Отечества, и усилит правопорядок в учебных заведениях;
  • педагогические работники с научными степенями получают право отсрочки от призыва по мобилизации.

Отсрочка от мобилизации

Стоит напомнить, что согласно действующему законодательству в Украине есть ряд категорий военнообязанных, которые имеют право на отсрочку от мобилизации. Выделяют несколько типов отсрочек:

  • по состоянию здоровья,
  • по семейным обстоятельствам, например многодетные родители (имеют трех и более детей до 18 лет) или родители-одиночки (которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет).
  • в связи с учебой или профессиональной деятельностью (студенты, учителя).

Еще в апреле мы писали, что Кабмин согласовал законопроект, которым планируют изменить правила отсрочки от мобилизации для студентов и педагогов.

Подробно об этом читайте в материале РБК-Украина - "Кабмин меняет правила отсрочки для студентов и педагогов: к чему готовиться".

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