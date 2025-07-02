Освіта не врятує? Веніславський розповів, чи зможуть українці після 25 уникнути мобілізації

В Україні не можна обмежити право на освіту. Однак необхідно припиняти зловживання, щоб це не було можливістю отримати відстрочку.

Про це заявив, Федір Веніславський, народний депутат України, член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медіацентр Україна .

"Такого законопроєкту, який би обмежив таке право (отримати освіту - ред.) я не бачив. Взагалі, будь-яке обмеження право на освіту буде неконституційним. Бо Конституція це гарантує", - заявив Веніславський.

Однак наразі є дилема, яка виникла на початку повномасштабного вторгнення, адже право на освіту перетворилося на можливість зловживання, щоб отримати право на відстрочку.

"Кількість студентів віком 30 - 50+ у 2022 - 2023 роках значно збільшилась. Професійно технічна освіта також передбачає право на відстрочку. Тому, тут треба підходити раціонально, щоб не обмежити право на освіту, але і унеможливити зловживання", - розповів нардеп.

Що передувало

Нещодавно профільний підкомітет Комітету Верховної Ради з питань освіти розглянув законопроект Кабміну, який унеможливить використання освіти як способу уникнення мобілізації.

Законопроект: