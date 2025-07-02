ua en ru
Ср, 02 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Освіта не врятує? Веніславський розповів, чи зможуть українці після 25 уникнути мобілізації

Середа 02 липня 2025 16:39
UA EN RU
Освіта не врятує? Веніславський розповів, чи зможуть українці після 25 уникнути мобілізації Фото: народний депутат Федір Веніславський (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні не можна обмежити право на освіту. Однак необхідно припиняти зловживання, щоб це не було можливістю отримати відстрочку.

Про це заявив, Федір Веніславський, народний депутат України, член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медіацентр Україна.

"Такого законопроєкту, який би обмежив таке право (отримати освіту - ред.) я не бачив. Взагалі, будь-яке обмеження право на освіту буде неконституційним. Бо Конституція це гарантує", - заявив Веніславський.

Однак наразі є дилема, яка виникла на початку повномасштабного вторгнення, адже право на освіту перетворилося на можливість зловживання, щоб отримати право на відстрочку.

"Кількість студентів віком 30 - 50+ у 2022 - 2023 роках значно збільшилась. Професійно технічна освіта також передбачає право на відстрочку. Тому, тут треба підходити раціонально, щоб не обмежити право на освіту, але і унеможливити зловживання", - розповів нардеп.

Що передувало

Нещодавно профільний підкомітет Комітету Верховної Ради з питань освіти розглянув законопроект Кабміну, який унеможливить використання освіти як способу уникнення мобілізації.

Законопроект:

  • унеможливить використання освіти, як способу від виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, і посилить правопорядок у закладах освіти;
  • педагогічні працівники з науковими ступенями отримують право відстрочки від призову по мобілізації.

Відстрочка від мобілізації

Варто нагадати, що згідно з чинним законодавством в Україні є низка категорій військовозобовʼязаних, які мають право на відстрочку від мобілізації. Виділяють декілька типів відстрочок:

  • за станом здоров’я,
  • за сімейними обставинами, наприклад багатодітні батьки (мають трьох і більше дітей до 18 років) або батьки-одинаки (які самостійно виховують дитину до 18 років).
  • у зв'язку з навчанням чи професійною діяльністю (студенти, вчителі).

Ще у квітні ми писали, що Кабмін погодив законопроект, яким планують змінити правила відстрочки від мобілізації для студентів і педагогів.

Детально про це читайте у матеріалі РБК-Україна - "Кабмін змінює правила відстрочки для студентів і педагогів: до чого готуватися".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Мобілізація в Україні Студенти
Новини
Росіяни двічі проривалися до Дачного. Генштаб розповів, що з ними сталося
Росіяни двічі проривалися до Дачного. Генштаб розповів, що з ними сталося
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду