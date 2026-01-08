ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Стипендии отличникам: в Киеве предлагают ввести выплаты школьникам за высокие оценки

Киев, Четверг 08 января 2026 11:08
В столичных лицеях и гимназиях предлагают ввести стипендии (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Киеве зарегистрировали петицию с предложением создать городскую стипендию для школьников 5-11 классов за высокие результаты в учебе. Автор инициативы предлагает взять за пример программу, которая уже работает в Ирпенской громаде.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте Киевсовета.

Как работает пример Ирпеня

В петиции отмечается, что с 2025 года в Ирпене действует программа мотивационных стипендий для учеников гимназий и лицеев.

Ученики 5-11 классов, которые демонстрируют отличную учебу, активность на уроках и участие во внеурочной деятельности, могут получать: одноразовое или ежемесячное денежное вознаграждение в размере 1000 гривен.

Уже в апреле-мае 2025 года 237 школьников получили сертификаты на такие стипендии.

По мнению автора обращения, эта инициатива:

  • стимулирует здоровую конкуренцию;
  • мотивирует к усердной учебе;
  • поддерживает талантливую молодежь.

Какая ситуация в Киеве

Сейчас в столице существуют персональные стипендии Киевского городского совета преимущественно для призеров олимпиад, конкурсов и турниров.

Их размер составляет около 1000 гривен в месяц, но количество таких стипендий ограничено.

В то же время в Киеве отсутствует более широкая программа поощрения именно за отличную учебу и старательность, которая могла бы охватывать значительно большее количество школьников из всех районов города.

Что предлагают изменить

В петиции предлагают разработать и внедрить городскую программу мотивационных стипендий для учеников 5-11 классов по следующим критериям:

  • средний балл 10-12 за семестр или год;
  • активность в учебном процессе;
  • участие во внеклассной деятельности.

Предполагается, что размер стипендии может составлять:

  • 1500-2000 гривен;
  • ежемесячно или единовременно;
  • с определением квот для школ и районов и конкурсным отбором.

Зачем это нужно

Автор петиции убежден, что такая программа позволит:

  • мотивировать тысячи школьников к высоким результатам;
  • сформировать культуру усердия и конкуренции;
  • поддержать семьи, где дети демонстрируют высокие успехи;
  • повысить общий уровень образования в столице.

В петиции призывают Департамент образования и науки КГГА изучить опыт Ирпенской громады, подготовить предложения по запуску аналогичной программы и предусмотреть ее финансирование в бюджете Киева на 2026-2027 годы.

Добавим, что петицию зарегистрировали в начале января, она должна набрать 6 тысяч голосов за два месяца, чтобы ее рассмотрела городская власть. Пока там полторы сотни подписей.

Читайте также о том, что с сентября 2026 года студенты университетов и колледжей будут получать вдвое большие выплаты. В Госбюджете предусмотрено 6,6 млрд грн на академические и именные стипендии - на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Ранее мы писали о том, что в 2026 году часть украинских колледжей начнет работу в новом статусе коммунальных некоммерческих обществ. Это часть экспериментального проекта по внедрению изменений, заложенных в Закон "О профессиональном образовании".

