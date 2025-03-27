Сырский назвал обновленные потери России в Курской области

С начала операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области Российская Федерация (РФ) потеряла более 55 тысяч единиц живой силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.

"В связи с увеличением интенсивности действий противника и попыткой врага вытеснить и перевести боевые действия на территорию Сумщины, работал в Сумской области в бригадах ДШВ, морской пехоты, территориальной обороны, механизированных и некоторых других подразделениях", - написал Сырский.

По его словам, группировка войск "Курск", а также наши военные продолжают оборонительную операцию, чтобы не допустить прорыва врага вглубь Украины. С той же целью украинские бойцы продолжают результативные контратакующие и штурмовые действия.

"В ходе работы детально изучил все проблемные вопросы, касающиеся организации обеспечения боевых действий, а также принял решение о пополнении боеприпасов, дронов и перемещении резервов", - добавил он.

Потери России в Курской области

Как отметил Сырский, за семь с половиной месяцев с начала Курской операции, потери России превысили более 55 тысяч человек, среди которых:

22,2 тысячи безвозвратные;

31,8 тысячи - санитарные.

Также более 940 вражеских бойцов попали в плен.

Операция в Курской области

В августе 2024-го Силы обороны начали операцию на территории Курской области. Тогда же украинские бойцы взяли под контроль около сотни населенных пунктов, но со временем часть территорий все же была потеряна.

В начале марта ситуация на направлении обострилась. Россияне утверждали о том, что Силы обороны якобы находятся в окружении, но Генеральный штаб ВСУ и президент Владимир Зеленский опровергали эту информацию.