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В Черновицкой области произошло землетрясение

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Черновицкая область, Пятница 18 ноября 2022 17:27
В Черновицкой области произошло землетрясение Фото: в Черновицкой области произошло землетрясение (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Землетрясение произошло в Черновицкой области в 00:46 18 ноября. Его магнитуда составила 2,7 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в районе города Новоднестровска, на глубине 4 км.

По классификации землетрясение относится к неощутимым. Интенсивность его колебаний лежит ниже предела чувствительности людей. Так, сотрясения земли выявляются и регистрируются только сейсмографами.

Также сообщается, что последнее землетрясение на территории Черновицкой области было зарегистрировано 6 октября.

Напомним, 3 ноября в Румынии было зафиксировано землетрясение. Его толчки были слышны в Одесской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях и на территории Молдовы.

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Черновицкая область
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