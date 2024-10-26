Иран пригрозил ответом на атаку Израиля

Иран пригрозил ответить на атаку Израиля 26 октября. Тегеран утверждает, что у него есть на это право.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что "решительно" осуждает нападение Израиля на свои военные объекты и что они вправе защищаться.

"На основании своего неотъемлемого права на законную защиту, предусмотренного статьей 51 Устава ООН, Исламская Республика Иран считает себя способной и обязанной защищаться от иностранных актов агрессии", - говорится в заявлении.

Иранское государственное агентство Tasnim сообщает, что Иран "применит все возможности иранской нации для защиты своих интересов и безопасности".

При этом некоторые СМИ сообщали, что якобы Иран через третьи страны передал, что не будет отвечать на атаку Израиля.