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Утечка документов не повлияет на военную поддержку Украины, - Пентагон

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Вашингтон, Вторник 18 апреля 2023 12:41
Утечка документов не повлияет на военную поддержку Украины, - Пентагон Фото: Пентагон уверяет, что утечка данных не повлияет на поддержку Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Утечка секретных документов не повлияет на уровень поддержки Украины партнерами. Союзники полны решимости и дальше помогать украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Пентагона во время брифинга.

В Минобороны США сделали соответствующее заявление накануне очередной встречи в формате "Рамштайн", которая запланирована на 21 апреля.

По словам чиновника Пентагона, маловероятно, что обнародованные в сети секретные данные помешают партнерам поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

"То, что мы услышали от союзников и партнеров, заключается в том, что... они полны решимости - и мы это приветствуем - не позволить какой-либо отрицательной информации или распространению отрицательной информации взорвать наше единство, нашу сосредоточенность и целеустремленность", - отметили в Пентагоне.

Также в США добавили, что на встрече в формате "Рамштайн" партнеры обсудят как неотложные потребности Украины, так и ее будущую оборону.

"Я ожидаю, что это будет очень практическая дискуссия, основанная на общем понимании важности единства и единства целей", - сказал чиновник.

Напомним, после публикации секретных документов Пентагона в сети некоторые СМИ сообщили, что Украина, вероятно, могла изменить свои военные планы.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что "слитые документы" не повлияют на планы ВСУ, поскольку у военных много вариантов действия, а решение о контрнаступлении принимается в последний момент.

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что "слитые документы" были смесью правды и лжи, поэтому они не повлияют на стратегию Украины.

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