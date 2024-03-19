Остин высказался, есть ли риск прорыва россиян в Украине

У Остина поинтересовались, есть насколько большим является риск прорыва российских оккупантов на поле боя в Украине.

"Насчет потенциального прорыва со стороны России. Мы увидели, что России удается частично достигать небольших военных побед. Они огромные ресурсы используют ради тех клочков земли, которые они захватывают", - ответил глава Пентагона.

Он добавил, что у украинского военного командования, в частности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, есть уверенность, что защитить Украину удастся.

Остин напомнил, что Украина нуждается в поддержке, чтобы продолжать защиту. Поэтому он надеется, что в скором времени будет принято новое финансирование помощи от США.

ВСУ остановили наступление РФ

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что нашим защитникам удалось остановить наступление россиян.

Он отмечал, что обстановка на фронте намного лучше, "чем в последние три месяца".

Стоит заметить, что оккупантам ранее удалось взять под свой контроль Авдеевку и еще несколько населенных пунктов. Это произошло из-за дефицита артиллерийских снарядов у украинских военных.

При этом премьер Украины Денис Шмыгаль сегодня, 19 марта, заявил, что наша страна рассчитывает получить необходимое количество боеприпасов к апрелю.