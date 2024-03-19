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Остин высказался, есть ли риск прорыва россиян в Украине

Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки наблюдают, что россиянам удается достигать небольших успехов в Украине. Но украинские военные утверждают, что оборона будет продолжаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина на брифинге с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.

У Остина поинтересовались, есть насколько большим является риск прорыва российских оккупантов на поле боя в Украине.

"Насчет потенциального прорыва со стороны России. Мы увидели, что России удается частично достигать небольших военных побед. Они огромные ресурсы используют ради тех клочков земли, которые они захватывают", - ответил глава Пентагона. 

Он добавил, что у украинского военного командования, в частности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, есть уверенность, что защитить Украину удастся. 

Остин напомнил, что Украина нуждается в поддержке, чтобы продолжать защиту. Поэтому он надеется, что в скором времени будет принято новое финансирование помощи от США.

ВСУ остановили наступление РФ

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что нашим защитникам удалось остановить наступление россиян

Он отмечал, что обстановка на фронте намного лучше, "чем в последние три месяца".

Стоит заметить, что оккупантам ранее удалось взять под свой контроль Авдеевку и еще несколько населенных пунктов. Это произошло из-за дефицита артиллерийских снарядов у украинских военных. 

При этом премьер Украины Денис Шмыгаль сегодня, 19 марта, заявил, что наша страна рассчитывает получить необходимое количество боеприпасов к апрелю

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