Остин и Умеров обсудили текущие операции ВСУ

Глава Пентагона Ллойд Остин в среду, 14 августа, провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Обсудили, в частности, текущие операции ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны США.

В свою очередь Умеров предоставил обновленную информацию о динамике развития событий на поле боя, а также о влиянии российских атак на Украину.

Остин и Умеров также обсудили поддержку со стороны членов и партнеров НАТО в удовлетворении неотложных военных потребностей Украины.

Как отмечается, основными темами переговоров были приоритетные меры по оказанию помощи в области безопасности и текущие операции Украины.

Наступление ВСУ в Курской области

Напомним, более недели назад украинские войска начали наступление в Курской области, граничащей с Украиной, и уже успели вытеснить россиян из ряда населенных пунктов.

Целью операции является защита от обстрелов российских жителей приграничных регионов Украины.

Вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные взяли под контроль территорию площадью 40 квадратных километров и контролируют 74 населенных пункта в Курской области.

Сегодня стало известно, что ВСУ полностью зачистили от российских войск город Суджа.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска достигают стратегической цели в Курской области.

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