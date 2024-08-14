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Остин и Умеров обсудили текущие операции ВСУ

Среда 14 августа 2024 20:37
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Остин и Умеров обсудили текущие операции ВСУ Архивное фото: глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Глава Пентагона Ллойд Остин в среду, 14 августа, провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Обсудили, в частности, текущие операции ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны США.

Как отмечается, основными темами переговоров были приоритетные меры по оказанию помощи в области безопасности и текущие операции Украины.

Остин и Умеров также обсудили поддержку со стороны членов и партнеров НАТО в удовлетворении неотложных военных потребностей Украины.

В свою очередь Умеров предоставил обновленную информацию о динамике развития событий на поле боя, а также о влиянии российских атак на Украину.

Наступление ВСУ в Курской области

Напомним, более недели назад украинские войска начали наступление в Курской области, граничащей с Украиной, и уже успели вытеснить россиян из ряда населенных пунктов.

Целью операции является защита от обстрелов российских жителей приграничных регионов Украины.

Вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные взяли под контроль территорию площадью 40 квадратных километров и контролируют 74 населенных пункта в Курской области.

Сегодня стало известно, что ВСУ полностью зачистили от российских войск город Суджа.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска достигают стратегической цели в Курской области.

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