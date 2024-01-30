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Остин обсудил с Генсеком НАТО увеличение производства оружия для помощи Украине

Фото: Остин и Столтенберг обсудили производство оружия для Украины (nato)
Автор: Максим Шушко

Глава Пентагона Ллойд Остин и Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили помощь Украине, в частности, критичность быстрого увеличения оборонного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.

Остин и Столтенберг на встрече в Пентагоне

Отношения Украины с НАТО

Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября.

Йенс Столтенберг недавно заявил, что союзникам по НАТО и ЕС нужно активизироваться перед второй годовщиной вторжения РФ в Украину и оказать больше помощи Киеву.

30 января на совместной пресс-конференции со Столтенбергом глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО. "Двери остаются открытыми", - добавил он.

 

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