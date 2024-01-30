Остін обговорив з Генсеком НАТО збільшення виробництва зброї для допомоги Україні

Глава Пентагону Ллойд Остін та Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорили допомогу Україні, зокрема критичність швидкого збільшення оборонного виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.
Остін та Столтенберг під час зустрічі в Пентагоні
Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада.
Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що союзникам по НАТО та ЄС потрібно активізуватися перед другою річницею вторгнення РФ в Україну і надати більше допомоги Києву.
30 січня на спільній прес-конференції зі Столтенбергом очільник Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що Україна стане членом НАТО. "Двері залишаються відкритими", - додав він.
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