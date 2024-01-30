Остін обговорив з Генсеком НАТО збільшення виробництва зброї для допомоги Україні

Остін та Столтенберг під час зустрічі в Пентагоні

Відносини України з НАТО

Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада.

Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що союзникам по НАТО та ЄС потрібно активізуватися перед другою річницею вторгнення РФ в Україну і надати більше допомоги Києву.

30 січня на спільній прес-конференції зі Столтенбергом очільник Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що Україна стане членом НАТО. "Двері залишаються відкритими", - додав він.