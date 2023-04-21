RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Остин назвал приоритет номер один в помощи Украине, и это не самолеты

Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Приоритетной военной помощью для Украины сейчас системы противовоздушной обороны. Они помогут уберечься от российских массированных ракетных атак.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Пентагона Ллойда Остина во время пресс-конференции в рамках итога встречи "Рамштайн".

"Мы все верим, что для Украины сейчас наиболее нужны системы ПВО, чтобы обезопаситься от российских массированных ракетных атак", - сказал Остин в ответ на вопрос о поставках Украине истребителей.

Глава Пентагона заявил, что в течение следующих месяцев США продолжат говорить об этом.

"Мы будем это подчеркивать, потому что это - приоритет №1, в частности, в ближайшей перспективе", - добавил Остин.

Он заявил, что сейчас украинцы могут защищать свою критическую инфраструктуру, граждан и войска во время их перемещений. США продолжат привлекать партнеров и союзников, подчеркивать, что это делается все для того, чтобы Украина получала самые современные системы ПВО. Остин убежден, что союзники могут делать еще больше и он просит их делать еще больше.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что приоритетом Украины является быстрое создание многоуровневой противовоздушной обороны. Для этого требуются современные истребители.

В Бундестаге исключили поставки Украину истребителей F-16. То же касается участия европейского военного контингента в войне против РФ.

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс заявляла, что Британия не станет первой страной, которая предоставит Украине истребители западного образца. Правительство считает передачу самолетов "долгосрочной перспективой".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонСоединенные Штаты АмерикиПВОВойна в Украине