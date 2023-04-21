Остин назвал приоритет номер один в помощи Украине, и это не самолеты

"Мы все верим, что для Украины сейчас наиболее нужны системы ПВО, чтобы обезопаситься от российских массированных ракетных атак", - сказал Остин в ответ на вопрос о поставках Украине истребителей.

Глава Пентагона заявил, что в течение следующих месяцев США продолжат говорить об этом.

"Мы будем это подчеркивать, потому что это - приоритет №1, в частности, в ближайшей перспективе", - добавил Остин.

Он заявил, что сейчас украинцы могут защищать свою критическую инфраструктуру, граждан и войска во время их перемещений. США продолжат привлекать партнеров и союзников, подчеркивать, что это делается все для того, чтобы Украина получала самые современные системы ПВО. Остин убежден, что союзники могут делать еще больше и он просит их делать еще больше.