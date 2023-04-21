Остін назвав пріоритет номер один у допомозі Україні, і це не літаки

"Ми всі віримо, що для України зараз найпотрібнішим є системи ППО, щоб убезпечитися від російських масованих ракетних атак", - сказав Остін у відповідь на питання щодо поставок Україні винищувачів.

Глава Пентагону заявив, що протягом наступних місяців США продовжать говорити про це.

"Ми будемо на цьому наголошувати, бо це - пріоритет №1, зокрема, у найближчій перспективі", - додав Остін.

Він заявив, що зараз українці мають змогу захищати свою критичну інфраструктуру, громадян та війська під час їх переміщень. США продовжать залучати партнерів та союзників, наголошувати на тому, що це робиться все для того, щоб Україна отримувала найсучасніші системи ППО. Остін переконаний, що союзники можуть робити ще більше, і він просить їх робити ще більше.