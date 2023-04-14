ua ru
Сб, 15 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Посол Британии о самолетах для Украины: мы не можем быть всегда первыми

Новина українською →
Пятница 14 апреля 2023 23:10
Посол Британии о самолетах для Украины: мы не можем быть всегда первыми Фото: посол Британии в Украине Мелинда Симмонс (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Британия не станет первой страной, которая предоставит Украине истребители западного образца. Правительство считает передачу самолетов "долгосрочной перспективой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Британии в Украине Мелинды Симмонс в эфире телемарафона.

"Для нас это долгосрочный разговор. Мы не можем быть всегда первыми, кто это сделает. Там, где у нас есть возможность, и мы считаем, что можем изменить ситуацию, мы это делаем", - сказала Симмонс.

Она подчеркнула, что именно поэтому Великобритания была в танковой и противовоздушной коалиции.

"Мы часто были первыми, кто оказывал помощь. Но с точки зрения истребителей мы считаем, что это долгосрочная перспектива", - отметила посол.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Великобритания не будет отправлять истребители в Украину в "краткосрочной перспективе". При этом в будущем поставки самолетов все же не стоит исключать.

К тому же ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что союзникам следует сосредоточиться на вопросе усиления наземного вооружения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Зеленский о членстве в НАТО: не хочется, чтобы устаревшие иллюзии продолжали отнимать время
Зеленский о членстве в НАТО: не хочется, чтобы устаревшие иллюзии продолжали отнимать время
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине